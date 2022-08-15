Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 12-го до 15 серпня відбудуться матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.
Чинний чемпіон та головний фаворит нового розіграшу Ла Ліги - мадридський "Реал" - розпочав чемпіонат вольовою перемогою над новачком Примери. Підопічні Карло Анчелотті завдяки розкішному штрафному на виїзді здолали "Альмерію".
Своєю чергою, "Барселона" невдало стартувала у новому сезоні. Команда Хаві Ернандеса розійшлася нульовою нічиєю з "Райо Вальєкано".
- Поєдинки 2-го туру Ла Ліги відбудуться 19-22 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР
|П'ятниця, 12 серпня
|22:00
|ОСАСУНА
|2:1
|СЕВІЛЬЯ
|Субота, 13 серпня
|18:00
|СЕЛЬТА
|2:2
|ЕСПАНЬЙОЛ
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|0:3
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|0:0
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 14 серпня
|18:30
|КАДІС
|0:1
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|20:30
|ВАЛЕНСІЯ
|1:0
|ЖИРОНА
|23:00
|АЛЬМЕРІЯ
|1:2
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 15 серпня
|18:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|20:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:30
|БЕТІС
|_:_
|ЕЛЬЧЕ