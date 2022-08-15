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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 1-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Від 12-го до 15 серпня відбудуться матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків.

Чинний чемпіон та головний фаворит нового розіграшу Ла Ліги - мадридський "Реал" - розпочав чемпіонат вольовою перемогою над новачком Примери. Підопічні Карло Анчелотті завдяки розкішному штрафному на виїзді здолали "Альмерію".

Своєю чергою, "Барселона" невдало стартувала у новому сезоні. Команда Хаві Ернандеса розійшлася нульовою нічиєю з "Райо Вальєкано".

  • Поєдинки 2-го туру Ла Ліги відбудуться 19-22 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР
П'ятниця, 12 серпня
22:00 ОСАСУНА   2:1   СЕВІЛЬЯ
Субота, 13 серпня
18:00 СЕЛЬТА   2:2   ЕСПАНЬЙОЛ
20:00 ВАЛЬЯДОЛІД   0:3   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   0:0   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 14 серпня
18:30 КАДІС   0:1   РЕАЛ СОСЬЄДАД
20:30 ВАЛЕНСІЯ   1:0   ЖИРОНА
23:00 АЛЬМЕРІЯ   1:2   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 15 серпня
18:30 АТЛЕТИК   _:_   МАЛЬОРКА
20:30 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТІКО
22:30 БЕТІС   _:_   ЕЛЬЧЕ

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