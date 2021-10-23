Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна страва вікенду - Ель Класико.

22-25 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Уболівальники стануть свідками центрального поєдинку всього першого кола - "Барселона" та мадридський "Реал" з'ясовуватимуть сильнішого на "Камп Ноу". Довгоочікуване Ель Класико розпочнеться 24 жовтня о 17:15 за київським часом.

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Після восьми турів у Примері несподіваним лідером є "Реал" Сосьєдад - 20 очок. За ним розташувалися одразу чотири клуби, які мають однакову кількість залікових балів - "Реал" Мадрид, "Севілья", "Атлетіко" та "Осасуна" - по 17. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 15 пунктами та грою в запасі.

Поєдинки 11-го туру Ла Ліги відбудуться 26-28 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 9 туру

flashscore.ua

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