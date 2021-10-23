Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна страва вікенду - Ель Класико.
22-25 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Уболівальники стануть свідками центрального поєдинку всього першого кола - "Барселона" та мадридський "Реал" з'ясовуватимуть сильнішого на "Камп Ноу". Довгоочікуване Ель Класико розпочнеться 24 жовтня о 17:15 за київським часом.
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- Після восьми турів у Примері несподіваним лідером є "Реал" Сосьєдад - 20 очок. За ним розташувалися одразу чотири клуби, які мають однакову кількість залікових балів - "Реал" Мадрид, "Севілья", "Атлетіко" та "Осасуна" - по 17. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 15 пунктами та грою в запасі.
- Поєдинки 11-го туру Ла Ліги відбудуться 26-28 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 22 жовтня
|22:00
|ОСАСУНА
|1:1
|ГРАНАДА
|Субота, 23 жовтня
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|КАДІС
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Неділя, 24 жовтня
|15:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Понеділок, 25 жовтня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕЛЬТА