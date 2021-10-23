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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Головна страва вікенду - Ель Класико.

22-25 жовтня будуть зіграні матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Уболівальники стануть свідками центрального поєдинку всього першого кола - "Барселона" та мадридський "Реал" з'ясовуватимуть сильнішого на "Камп Ноу". Довгоочікуване Ель Класико розпочнеться 24 жовтня о 17:15 за київським часом.

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  • Після восьми турів у Примері несподіваним лідером є "Реал" Сосьєдад - 20 очок. За ним розташувалися одразу чотири клуби, які мають однакову кількість залікових балів - "Реал" Мадрид, "Севілья", "Атлетіко" та "Осасуна" - по 17. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 15 пунктами та грою в запасі.
  • Поєдинки 11-го туру Ла Ліги відбудуться 26-28 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 22 жовтня
22:00 ОСАСУНА   1:1   ГРАНАДА
Субота, 23 жовтня
15:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 КАДІС   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЕЛЬЧЕ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Неділя, 24 жовтня
15:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЛЕВАНТЕ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 БЕТІС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Понеділок, 25 жовтня
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   СЕЛЬТА
           

Таблиця Ла Ліги після 9 туру

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