Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 10-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" після поразки в Ель Класико прийматиме на домашньому стадіоні "Вільярреал".

Від 18-го до 20 жовтня відбудуться матчі десятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Мадридський "Реал", за який виступає український голкіпер Андрій Лунін, після перемоги в Ель Класико 19 жовтня на виїзді зіграє проти "Ельче".

Наступного дня "Барселона" в центральному поєдинку туру на "Камп Ноу" зустрінеться з "Вільярреалом".

Додамо, що в понеділок, 17 жовтня, в паризькому театрі "Шатле" відбулася церемонія вручення "Золотого м'яча" 2022 року. Приз найкращому футболісту світу за версією France Football отримав форвард "Реала" та збірної Франції Карім Бензема.

Своєю чергою, воротар "вершкових" Тібо Куртуа був визнаний найкращим голкіпером і нагороджений трофеєм Льва Яшина.

Після дев'яти турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал", який набрав 25 очок. На другому місці - "Барселона" (22). Далі розташувалися "Атлетіко" (19), "Бетіс" (19) і "Реал Сосьєдад" (19).

Поєдинки 11-го туру Ла Ліги відбудуться 22 - 24 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 9 туру

Фото: flashscore.ua

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