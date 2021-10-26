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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Барселона" завітає в гості до "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" прийме "Осасуну".

26-28 жовтня будуть зіграні матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

  • Після десяти турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 21 очко. За ним розташувалися "Реал" Мадрид і "Севілья" - по 20. Далі йдуть "Атлетіко", "Бетіс" та "Осасуна" - по 18. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 15 пунктами.
  • Поєдинки 12-го туру Ла Ліги відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
Вівторок, 26 жовтня
20:00 АЛАВЕС   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   АТЛЕТИК
22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   КАДІС
Середа, 27 жовтня
20:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВІЛЬЯ
20:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
21:00 БЕТІС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
Четвер, 28 жовтня
20:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
21:00 ГРАНАДА   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   АТЛЕТІКО
           

Таблиця Ла Ліги після 10 туру

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