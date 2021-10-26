Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 11-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" завітає в гості до "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" прийме "Осасуну".
26-28 жовтня будуть зіграні матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
- Після десяти турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 21 очко. За ним розташувалися "Реал" Мадрид і "Севілья" - по 20. Далі йдуть "Атлетіко", "Бетіс" та "Осасуна" - по 18. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 15 пунктами.
- Поєдинки 12-го туру Ла Ліги відбудуться 30 жовтня - 1 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
|Вівторок, 26 жовтня
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|КАДІС
|Середа, 27 жовтня
|20:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|20:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|21:00
|БЕТІС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|Четвер, 28 жовтня
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|21:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|АТЛЕТІКО