Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" спробує перервати свою безвиграшну серію у внутрішній першості, яка налічує вже три поєдинки.
Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
"Барселона" намагатиметься вийти з "чорної смуги" - каталонці не можуть виграти три поєдинки поспіль у національному чемпіонаті. У попередніх турах "блаугранас" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1) і вже після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера зіграли внічию з "Алавесом" (1:1).
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- Після 12 турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 25 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 24, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 22 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 16 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 14-го туру Ла Ліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-22 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 5 листопада
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДІС
|Субота, 6 листопада
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ГРАНАДА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Неділя, 7 листопада
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ