Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Барселона" спробує перервати свою безвиграшну серію у внутрішній першості, яка налічує вже три поєдинки.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

"Барселона" намагатиметься вийти з "чорної смуги" - каталонці не можуть виграти три поєдинки поспіль у національному чемпіонаті. У попередніх турах "блаугранас" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1) і вже після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера зіграли внічию з "Алавесом" (1:1).

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Після 12 турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 25 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 24, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 22 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 16 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 14-го туру Ла Ліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-22 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 12 турів

flashscore.ua

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