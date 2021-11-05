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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 13-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Барселона" спробує перервати свою безвиграшну серію у внутрішній першості, яка налічує вже три поєдинки.

Від 5-го до 7 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

"Барселона" намагатиметься вийти з "чорної смуги" - каталонці не можуть виграти три поєдинки поспіль у національному чемпіонаті. У попередніх турах "блаугранас" програли "Реалу" (1:2), поступилися "Райо Вальєкано" (0:1) і вже після звільнення Рональда Кумана з посади головного тренера зіграли внічию з "Алавесом" (1:1).

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  • Після 12 турів у Примері несподівано лідирує "Реал" Сосьєдад - 25 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 24, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 22 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 16 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 14-го туру Ла Ліги відбудуться після паузи на ігри національних збірних 19-22 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 5 листопада
22:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДІС
Субота, 6 листопада
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ГРАНАДА
17:15 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 АЛАВЕС   _:_   ЛЕВАНТЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Неділя, 7 листопада
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 БЕТІС   _:_   СЕВІЛЬЯ
           

Таблиця Ла Ліги після 12 турів

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