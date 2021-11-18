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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Хаві дебютує на чолі "Барселони" в каталонському дербі.

Від 19-го до 22 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Каталонська "Барселона" проведе перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса, який уже впровадив низку суворих правил, аби налагодити в команді дисципліну.

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  • Після 13 турів у Примері лідирує "Реал" Сосьєдад - 28 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 27, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 23 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 17 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 листопада.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 19 листопада
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   АТЛЕТИК
Субота, 20 листопада
15:00 СЕЛЬТА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   АЛАВЕС
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
Неділя, 21 листопада
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   КАДІС
17:15 ГРАНАДА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ЕЛЬЧЕ   _:_   БЕТІС
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 22 листопада
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
           

Таблиця Ла Ліги після 13 турів

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