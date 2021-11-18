Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Хаві дебютує на чолі "Барселони" в каталонському дербі.

Від 19-го до 22 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Каталонська "Барселона" проведе перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса, який уже впровадив низку суворих правил, аби налагодити в команді дисципліну.

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Після 13 турів у Примері лідирує "Реал" Сосьєдад - 28 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 27, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 23 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 17 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 листопада.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 13 турів