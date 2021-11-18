Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 14-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Хаві дебютує на чолі "Барселони" в каталонському дербі.
Від 19-го до 22 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Каталонська "Барселона" проведе перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера Хаві Ернандеса, який уже впровадив низку суворих правил, аби налагодити в команді дисципліну.
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- Після 13 турів у Примері лідирує "Реал" Сосьєдад - 28 очок. За ним розташувалися "Реал" Мадрид та "Севілья" - по 27, які мають гру в запасі. На четвертій сходинці перебуває "Атлетіко" Мадрид - 23 бали та поєдинок у запасі. Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 17 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 15-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 листопада.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 19 листопада
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|Субота, 20 листопада
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Неділя, 21 листопада
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 22 листопада
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА