Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку в Сан-Себастьяні зіграють "Реал Сосьєдад" і мадридський "Реал".
Від 3-го до 6 грудня будуть зіграні матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Головна битва туру відбудеться 4 грудня в Сан-Себастьяні: "Реал Сосьєдад" прийматиме мадридський "Реал".
Своєю чергою, "Барселона" в той же день зіграє з "Бетісом", а чинний чемпіон Примери "Атлетіко" зустрінеться з "Мальоркою".
Дивіться також: Бензема робить різницю: "Реал" переміг у перенесеному матчі та зміцнив лідерство в Примері (відео)
- Після 15 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 36 очок. За ним розташувалися "Атлетіко" (29, матч у запасі) та "Реал Сосьєдад" (29). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 10-13 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
|П'ятниця, 3 грудня
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 4 грудня
|15:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 5 грудня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|КАДІС
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 6 грудня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТИК