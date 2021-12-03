Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку в Сан-Себастьяні зіграють "Реал Сосьєдад" і мадридський "Реал".

Від 3-го до 6 грудня будуть зіграні матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна битва туру відбудеться 4 грудня в Сан-Себастьяні: "Реал Сосьєдад" прийматиме мадридський "Реал".

Своєю чергою, "Барселона" в той же день зіграє з "Бетісом", а чинний чемпіон Примери "Атлетіко" зустрінеться з "Мальоркою".

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Після 15 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 36 очок. За ним розташувалися "Атлетіко" (29, матч у запасі) та "Реал Сосьєдад" (29). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 10-13 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 15 турів