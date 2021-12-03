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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 16-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

У центральному поєдинку в Сан-Себастьяні зіграють "Реал Сосьєдад" і мадридський "Реал".

Від 3-го до 6 грудня будуть зіграні матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна битва туру відбудеться 4 грудня в Сан-Себастьяні: "Реал Сосьєдад" прийматиме мадридський "Реал".

Своєю чергою, "Барселона" в той же день зіграє з "Бетісом", а чинний чемпіон Примери "Атлетіко" зустрінеться з "Мальоркою".

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  • Після 15 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 36 очок. За ним розташувалися "Атлетіко" (29, матч у запасі) та "Реал Сосьєдад" (29). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 17-го туру Ла Ліги відбудуться 10-13 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 3 грудня
22:00 ГРАНАДА   _:_   АЛАВЕС
Субота, 4 грудня
15:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   БЕТІС
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 5 грудня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 ЕЛЬЧЕ   _:_   КАДІС
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   ОСАСУНА
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 6 грудня
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТИК
           

Таблиця Ла Ліги після 15 турів

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