Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна увага фанатів буде прикута до мадридського дербі.

Від 10-го до 13 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Центральним поєдинком туру стане мадридське дербі між "Реалом" та "Атлетіко" на "Сантьяго Бернабеу".

Після 16 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 39 очок. За ним розташувалися "Севілья" (31, матч у запасі), "Бетіс" (30) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 17-20 грудня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 16 турів