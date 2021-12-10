Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головна увага фанатів буде прикута до мадридського дербі.
Від 10-го до 13 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Центральним поєдинком туру стане мадридське дербі між "Реалом" та "Атлетіко" на "Сантьяго Бернабеу".
- Після 16 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 39 очок. За ним розташувалися "Севілья" (31, матч у запасі), "Бетіс" (30) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 17-20 грудня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
|П'ятниця, 10 грудня
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 11 грудня
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 12 грудня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 13 грудня
|22:00
|КАДІС
|_:_
|ГРАНАДА