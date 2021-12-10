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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Головна увага фанатів буде прикута до мадридського дербі.

Від 10-го до 13 грудня відбудуться матчі 17-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Центральним поєдинком туру стане мадридське дербі між "Реалом" та "Атлетіко" на "Сантьяго Бернабеу".

  • Після 16 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 39 очок. За ним розташувалися "Севілья" (31, матч у запасі), "Бетіс" (30) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 7-й позиції з 23 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 18-го туру Ла Ліги відбудуться 17-20 грудня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР
П'ятниця, 10 грудня
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 11 грудня
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ЛЕВАНТЕ
17:15 АЛАВЕС   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 АТЛЕТИК   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 12 грудня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ОСАСУНА   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 БЕТІС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 13 грудня
22:00 КАДІС   _:_   ГРАНАДА
           

Таблиця Ла Ліги після 16 турів

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