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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Після цих поєдинків Примера вирушить на короткі різдвяні канікули.

Від 17-го до 20 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральній битві туру на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко". Далі Чемпіонат Іспанії вирушить на коротку зимову перерву, на початку якої будуть зіграні раніше перенесені поєдинки.

  • Після 17 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 42 очки. За ним розташувалися "Севілья" (34, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 24 пунктами та матчем у запасі.
  • Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР
П'ятниця, 17 грудня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
Субота, 18 грудня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АЛАВЕС
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 19 грудня
15:00 ГРАНАДА   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 АТЛЕТИК   _:_   БЕТІС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ОСАСУНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   КАДІС
Понеділок, 20 грудня
22:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
           

Таблиця Ла Ліги після 17 турів

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