Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Після цих поєдинків Примера вирушить на короткі різдвяні канікули.
Від 17-го до 20 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
У центральній битві туру на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко". Далі Чемпіонат Іспанії вирушить на коротку зимову перерву, на початку якої будуть зіграні раніше перенесені поєдинки.
- Після 17 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 42 очки. За ним розташувалися "Севілья" (34, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 24 пунктами та матчем у запасі.
- Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
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|П'ятниця, 17 грудня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|Субота, 18 грудня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 19 грудня
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|КАДІС
|Понеділок, 20 грудня
|22:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ