Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 18-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Після цих поєдинків Примера вирушить на короткі різдвяні канікули.

Від 17-го до 20 грудня відбудуться матчі 18-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральній битві туру на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко". Далі Чемпіонат Іспанії вирушить на коротку зимову перерву, на початку якої будуть зіграні раніше перенесені поєдинки.

Після 17 турів в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 42 очки. За ним розташувалися "Севілья" (34, матч у запасі), "Бетіс" (33) та "Атлетіко" (29, матч у запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 8-й позиції з 24 пунктами та матчем у запасі.

Поєдинки 19-го туру Ла Ліги відбудуться 31 грудня - 3 січня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 17 турів