Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Від 19-го до 22 серпня відбудуться матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі елітного дивізіону Чемпіонату Іспанії чинний чемпіон - мадридський "Реал" - спробує закріпити свій успіх у стартовому матчі сезону Ла Ліги, вирушивши в гості до "Сельти".

Також на нас чекають одразу два поєдинки між топклубами: "Атлетіко" прийматиме "Вільярреал", а "Барселона" після втрати очок на старті Примери намагатиметься реабілітуватися в очах власних уболівальників у виїзній грі проти "Реала Сосьєдад".

  • Поєдинки 3-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 серпня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
П'ятниця, 19 серпня
21:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
23:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
Субота, 20 серпня
18:30 ОСАСУНА   _:_   КАДІС
20:30 МАЛЬОРКА   _:_   БЕТІС
23:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 21 серпня
18:30 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЕНСІЯ
20:30 АТЛЕТІКО   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
23:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 22 серпня
21:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
23:00 ЖИРОНА   _:_   ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 1 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Повʼязані теми:

Наступна публікація