Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 19-го до 22 серпня відбудуться матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі елітного дивізіону Чемпіонату Іспанії чинний чемпіон - мадридський "Реал" - спробує закріпити свій успіх у стартовому матчі сезону Ла Ліги, вирушивши в гості до "Сельти".

Також на нас чекають одразу два поєдинки між топклубами: "Атлетіко" прийматиме "Вільярреал", а "Барселона" після втрати очок на старті Примери намагатиметься реабілітуватися в очах власних уболівальників у виїзній грі проти "Реала Сосьєдад".

Поєдинки 3-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 серпня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР П'ятниця, 19 серпня 21:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 23:00 СЕВІЛЬЯ _:_ ВАЛЬЯДОЛІД Субота, 20 серпня 18:30 ОСАСУНА _:_ КАДІС 20:30 МАЛЬОРКА _:_ БЕТІС 23:00 СЕЛЬТА _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 21 серпня 18:30 АТЛЕТИК _:_ ВАЛЕНСІЯ 20:30 АТЛЕТІКО _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 23:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ БАРСЕЛОНА Понеділок, 22 серпня 21:00 ЕЛЬЧЕ _:_ АЛЬМЕРІЯ 23:00 ЖИРОНА _:_ ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 1 туру