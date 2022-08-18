Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 2-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 19-го до 22 серпня відбудуться матчі другого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі елітного дивізіону Чемпіонату Іспанії чинний чемпіон - мадридський "Реал" - спробує закріпити свій успіх у стартовому матчі сезону Ла Ліги, вирушивши в гості до "Сельти".
Також на нас чекають одразу два поєдинки між топклубами: "Атлетіко" прийматиме "Вільярреал", а "Барселона" після втрати очок на старті Примери намагатиметься реабілітуватися в очах власних уболівальників у виїзній грі проти "Реала Сосьєдад".
- Поєдинки 3-го туру Ла Ліги відбудуться 26-29 серпня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР
|П'ятниця, 19 серпня
|21:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|23:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 20 серпня
|18:30
|ОСАСУНА
|_:_
|КАДІС
|20:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БЕТІС
|23:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 21 серпня
|18:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|20:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|23:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 22 серпня
|21:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|23:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ХЕТАФЕ