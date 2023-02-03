Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Валенсії".
3 – 6 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою між "Атлетиком" Більбао та "Кадісом".
У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, завітає в гості до "Мальорки".
Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який ще не дебютував за свою нову команду, прийме "Валенсію".
Центральним у турі стане протистояння на "Камп Ноу" між "Барселоною" та "Севільєю", яке також заплановане на 5 лютого.
- Після 19 турів "Барселона" (50 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на п'ять балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (34).
- Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 15 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
|П'ятниця, 3 лютого
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|КАДІС
|Субота, 4 лютого
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕЛЬТА
|Неділя, 5 лютого
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 6 лютого
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
Таблиця Ла Ліги після 19 туру
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