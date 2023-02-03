Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Валенсії".

3 – 6 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Атлетиком" Більбао та "Кадісом".

У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, завітає в гості до "Мальорки".

Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який ще не дебютував за свою нову команду, прийме "Валенсію".

Центральним у турі стане протистояння на "Камп Ноу" між "Барселоною" та "Севільєю", яке також заплановане на 5 лютого.

Після 19 турів "Барселона" (50 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на п'ять балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (34).

Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 15 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 19 туру

Фото: flashscore.ua

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