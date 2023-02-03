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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 20-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Віктор Циганков може дебютувати за "Жирону" в поєдинку проти "Валенсії".

3 – 6 лютого відбудуться матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Атлетиком" Більбао та "Кадісом".

У неділю мадридський "Реал", кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, завітає в гості до "Мальорки".

Того ж дня "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова, який ще не дебютував за свою нову команду, прийме "Валенсію".

Центральним у турі стане протистояння на "Камп Ноу" між "Барселоною" та "Севільєю", яке також заплановане на 5 лютого. 

  • Після 19 турів "Барселона" (50 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на п'ять балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (34).
  • Поєдинки 21-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 15 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР
П'ятниця, 3 лютого
22:00 АТЛЕТИК   _:_   КАДІС
Субота, 4 лютого
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 ЕЛЬЧЕ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 БЕТІС   _:_   СЕЛЬТА
Неділя, 5 лютого
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
17:15 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 6 лютого
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АЛЬМЕРІЯ

Таблиця Ла Ліги після 19 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
49
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