Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Вільярреал" і "Барселона".
10 – 15 лютого відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю грою між "Кадісом" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова, який минулого туру дебютував за нову команду.
У неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – в центральному поєдинку туру на виїзді зустрінеться із "Вільярреалом".
Завершиться тур аж у середу наступного тижня. Цього дня мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, після виступів на Клубному чемпіонаті світу прийме абсолютного аутсайдера Примери – "Ельче".
- Після 20 турів "Барселона" (53 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (35).
- Поєдинки 22-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 20 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
|П'ятниця, 10 лютого
|22:00
|КАДІС
|_:_
|ЖИРОНА
|Субота, 11 лютого
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|Неділя, 12 лютого
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 13 лютого
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Середа, 15 лютого
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
Таблиця Ла Ліги після 20 туру
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