Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Вільярреал" і "Барселона".

10 – 15 лютого відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Кадісом" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова, який минулого туру дебютував за нову команду.

У неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – в центральному поєдинку туру на виїзді зустрінеться із "Вільярреалом".

Завершиться тур аж у середу наступного тижня. Цього дня мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, після виступів на Клубному чемпіонаті світу прийме абсолютного аутсайдера Примери – "Ельче".

Після 20 турів "Барселона" (53 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (35).

Поєдинки 22-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 20 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 20 туру

Фото: flashscore.ua

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