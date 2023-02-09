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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 21-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

У центральному поєдинку сильнішого визначатимуть "Вільярреал" і "Барселона".

10 – 15 лютого відбудуться матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю грою між "Кадісом" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова, який минулого туру дебютував за нову команду.

У неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – в центральному поєдинку туру на виїзді зустрінеться із "Вільярреалом".

Завершиться тур аж у середу наступного тижня. Цього дня мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, після виступів на Клубному чемпіонаті світу прийме абсолютного аутсайдера Примери – "Ельче".

  • Після 20 турів "Барселона" (53 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (39). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (35).
  • Поєдинки 22-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 20 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР
П'ятниця, 10 лютого
22:00 КАДІС   _:_   ЖИРОНА
Субота, 11 лютого
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   БЕТІС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТИК
Неділя, 12 лютого
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ОСАСУНА
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 13 лютого
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Середа, 15 лютого
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЕЛЬЧЕ

Таблиця Ла Ліги після 20 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
129
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