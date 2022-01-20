Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головними претендами на титул залишаються "Реал" і "Севілья".
21-23 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Лідер Примери - мадридський "Реал" - вдома прийме "Ельче". А найближчий переслідувач "вершкових" - "Севілья" - вдома зіграє проти "Сельти".
Завершиться тур поєдинком за участю "Барселони" - команда Хаві Ернандеса завітає в гості до "Алавеса".
- Після 21 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очок. На другому місці - "Севілья" (45). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (37). Далі йдуть "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад" (в обох по 33 бали). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.
- Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 4-7 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 21 січня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|БЕТІС
|Субота, 22 січня
|15:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|КАДІС
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 23 січня
|15:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|БАРСЕЛОНА