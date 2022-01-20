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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Головними претендами на титул залишаються "Реал" і "Севілья".

21-23 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Лідер Примери - мадридський "Реал" - вдома прийме "Ельче". А найближчий переслідувач "вершкових" - "Севілья" - вдома зіграє проти "Сельти".

Завершиться тур поєдинком за участю "Барселони" - команда Хаві Ернандеса завітає в гості до "Алавеса".

  • Після 21 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очок. На другому місці - "Севілья" (45). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (37). Далі йдуть "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад" (в обох по 33 бали). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.
  • Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 4-7 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 21 січня
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   БЕТІС
Субота, 22 січня
15:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   КАДІС
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 23 січня
15:00 ГРАНАДА   _:_   ОСАСУНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 АЛАВЕС   _:_   БАРСЕЛОНА

Таблиця Ла Ліги після 21 туру

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