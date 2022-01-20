Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Головними претендами на титул залишаються "Реал" і "Севілья".

21-23 січня відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Лідер Примери - мадридський "Реал" - вдома прийме "Ельче". А найближчий переслідувач "вершкових" - "Севілья" - вдома зіграє проти "Сельти".

Завершиться тур поєдинком за участю "Барселони" - команда Хаві Ернандеса завітає в гості до "Алавеса".

Після 21 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 49 очок. На другому місці - "Севілья" (45). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (37). Далі йдуть "Атлетіко" та "Реал Сосьєдад" (в обох по 33 бали). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 6-й позиції з 32 пунктами.

Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 4-7 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 21 туру