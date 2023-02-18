Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков відзначився дебютним голом та асистом за "Жирону".
17 – 20 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкрився в п'ятницю грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та "Альмерією". Українець оформив дебютні гол і асист, чим допоміг своїй команді здобути нищівну перемогу.
У суботу мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Осасуною".
А в неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – прийме "Кадіс". Додамо, що на тижні каталонці розписали бойову нічию з "Манчестер Юнайтед" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" і "Валенсією".
- Після 21 туру "Барселона" (56 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (42). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (38).
- Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 24 – 27 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
|П'ятниця, 17 лютого
|22:00
|ЖИРОНА
|6:2
|АЛЬМЕРІЯ
|Субота, 18 лютого
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 19 лютого
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|КАДІС
|Понеділок, 20 лютого
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
Таблиця Ла Ліги після 21 туру
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