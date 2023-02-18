Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков відзначився дебютним голом та асистом за "Жирону".

17 – 20 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та "Альмерією". Українець оформив дебютні гол і асист, чим допоміг своїй команді здобути нищівну перемогу.

У суботу мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Осасуною".

А в неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – прийме "Кадіс". Додамо, що на тижні каталонці розписали бойову нічию з "Манчестер Юнайтед" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" і "Валенсією".

Після 21 туру "Барселона" (56 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (42). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (38).

Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 24 – 27 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 21 туру

Фото: flashscore.ua

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