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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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44
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 22-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Віктор Циганков відзначився дебютним голом та асистом за "Жирону".

17 – 20 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та "Альмерією". Українець оформив дебютні гол і асист, чим допоміг своїй команді здобути нищівну перемогу.

У суботу мадридський "Реал", кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Осасуною".

А в неділю лідер чемпіонату – "Барселона" – прийме "Кадіс". Додамо, що на тижні каталонці розписали бойову нічию з "Манчестер Юнайтед" у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" і "Валенсією".

  • Після 21 туру "Барселона" (56 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" вже на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (42). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (38).
  • Поєдинки 23-го туру Ла Ліги відбудуться 24 – 27 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР
П'ятниця, 17 лютого
22:00 ЖИРОНА   6:2   АЛЬМЕРІЯ
Субота, 18 лютого
15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   СЕЛЬТА
17:15 БЕТІС   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 19 лютого
15:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   АТЛЕТИК
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   КАДІС
Понеділок, 20 лютого
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСІЯ

Таблиця Ла Ліги після 21 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
44
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