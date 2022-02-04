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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

У центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".

Від 4-го до 7 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Барселоною" та мадридським "Атлетіко", які зустрінуться 6 лютого на "Камп Ноу". Початок гри - о 17:15 за київським часом.

  • Після 22 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 50 очок. На другому місці - "Севілья" (46). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йде "Атлетіко" (36 та гра в запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 35 пунктами та поєдинком у запасі.
  • Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 11-14 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 4 лютого
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЛЕВАНТЕ
Субота, 5 лютого
15:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   АЛАВЕС
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   КАДІС
19:30 СЕЛЬТА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 ОСАСУНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 6 лютого
15:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 БЕТІС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ГРАНАДА
Понеділок, 7 лютого
22:00 АТЛЕТИК   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ

Таблиця Ла Ліги після 22 туру

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