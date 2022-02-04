Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".
Від 4-го до 7 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Головна увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Барселоною" та мадридським "Атлетіко", які зустрінуться 6 лютого на "Камп Ноу". Початок гри - о 17:15 за київським часом.
- Після 22 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 50 очок. На другому місці - "Севілья" (46). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йде "Атлетіко" (36 та гра в запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 35 пунктами та поєдинком у запасі.
- Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 11-14 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
|П'ятниця, 4 лютого
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|Субота, 5 лютого
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|КАДІС
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 6 лютого
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ГРАНАДА
|Понеділок, 7 лютого
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ