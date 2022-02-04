Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".

Від 4-го до 7 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде прикута до поєдинку між "Барселоною" та мадридським "Атлетіко", які зустрінуться 6 лютого на "Камп Ноу". Початок гри - о 17:15 за київським часом.

Після 22 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 50 очок. На другому місці - "Севілья" (46). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йде "Атлетіко" (36 та гра в запасі). Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 5-й позиції з 35 пунктами та поєдинком у запасі.

Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 11-14 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 22 туру