Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" і "Атлетіко" поборються в дербі, а "Жирона" Віктора Циганкова приїде в гості до "Атлетика".

24 – 27 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю грою між "Ельче" та "Бетісом".

У суботу в центральному поєдинку туру зійдуться мадридські гранди – "Реал" і "Атлетіко".

У неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао. Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Альмерії".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Хетафе".

Після 22 туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (41).

Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 22 туру

Фото: flashscore.ua

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