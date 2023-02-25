Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" і "Атлетіко" поборються в дербі, а "Жирона" Віктора Циганкова приїде в гості до "Атлетика".
24 – 27 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкрився в п'ятницю грою між "Ельче" та "Бетісом".
У суботу в центральному поєдинку туру зійдуться мадридські гранди – "Реал" і "Атлетіко".
У неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао. Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Альмерії".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Хетафе".
- Після 22 туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (41).
- Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 24 лютого
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|2:3
|БЕТІС
|Субота, 25 лютого
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|КАДІС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Неділя, 26 лютого
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|Понеділок, 27 лютого
|22:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
Таблиця Ла Ліги після 22 туру
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