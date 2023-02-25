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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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58
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 23-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Реал" і "Атлетіко" поборються в дербі, а "Жирона" Віктора Циганкова приїде в гості до "Атлетика".

24 – 27 лютого відбудуться матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкрився в п'ятницю грою між "Ельче" та "Бетісом".

У суботу в центральному поєдинку туру зійдуться мадридські гранди – "Реал" і "Атлетіко".

У неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зіграє проти "Атлетика" з Більбао. Того ж дня "Барселона" завітає в гості до "Альмерії".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" і "Хетафе".

  • Після 22 туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на вісім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (41).
  • Поєдинки 24-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР
П'ятниця, 24 лютого
22:00 ЕЛЬЧЕ   2:3   БЕТІС
Субота, 25 лютого
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 КАДІС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Неділя, 26 лютого
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ЖИРОНА
17:15 СЕЛЬТА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 АЛЬМЕРІЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА
Понеділок, 27 лютого
22:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ

Таблиця Ла Ліги після 22 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
58
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