Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ігровий вікенд розбито на чотири дні.

Від 11-го до 14 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде прикута до виїзного поєдинку мадридського "Реала" з "Вільярреалом", а також до каталонського дербі між "Еспаньйолом" і "Барселоною".

Зауважимо, що вже наступного тижня (15 лютого) "вершкові" у Франції проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Каталонці ж, які вперше за 21 рік не вийшли з групи ЛЧ, 17 лютого приймуть "Наполі" в першому поєдинку стикового раунду Ліги Європи.

Після 23 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 53 очки. На другому місці - "Севілья" (47). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йдуть "Барселона" (38) та "Атлетіко" (36), які мають по одній грі в запасі.

Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 18-21 лютого.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 23 туру