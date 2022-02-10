Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ігровий вікенд розбито на чотири дні.
Від 11-го до 14 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
Головна увага фанатів буде прикута до виїзного поєдинку мадридського "Реала" з "Вільярреалом", а також до каталонського дербі між "Еспаньйолом" і "Барселоною".
Зауважимо, що вже наступного тижня (15 лютого) "вершкові" у Франції проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Каталонці ж, які вперше за 21 рік не вийшли з групи ЛЧ, 17 лютого приймуть "Наполі" в першому поєдинку стикового раунду Ліги Європи.
- Після 23 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 53 очки. На другому місці - "Севілья" (47). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йдуть "Барселона" (38) та "Атлетіко" (36), які мають по одній грі в запасі.
- Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 18-21 лютого.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
|П'ятниця, 11 лютого
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|Субота, 12 лютого
|15:00
|КАДІС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Неділя, 13 лютого
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 14 лютого
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК