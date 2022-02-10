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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Ігровий вікенд розбито на чотири дні.

Від 11-го до 14 лютого відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

Головна увага фанатів буде прикута до виїзного поєдинку мадридського "Реала" з "Вільярреалом", а також до каталонського дербі між "Еспаньйолом" і "Барселоною".

Зауважимо, що вже наступного тижня (15 лютого) "вершкові" у Франції проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Каталонці ж, які вперше за 21 рік не вийшли з групи ЛЧ, 17 лютого приймуть "Наполі" в першому поєдинку стикового раунду Ліги Європи.

  • Після 23 туру в Чемпіонаті Іспанії лідирує мадридський "Реал" - 53 очки. На другому місці - "Севілья" (47). Третю сходинку несподівано посідає "Бетіс" (40). Далі йдуть "Барселона" (38) та "Атлетіко" (36), які мають по одній грі в запасі.
  • Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 18-21 лютого.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 11 лютого
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЕЛЬЧЕ
Субота, 12 лютого
15:00 КАДІС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ОСАСУНА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ХЕТАФЕ
Неділя, 13 лютого
15:00 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 ЛЕВАНТЕ   _:_   БЕТІС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ГРАНАДА
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 14 лютого
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК

Таблиця Ла Ліги після 23 туру

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