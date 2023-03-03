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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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230
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2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Циганкова завітає в гості до "Хетафе", "Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Бетісом".

3 – 6 березня відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" прийматиме "Кадіс".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Того ж дня "Атлетіко" вдома зіграє із "Севільєю".

У неділю свої матчі проведуть "Барселона" та "Реал", які посеред тижня зійшлися в першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії: каталонці приймуть "Валенсію", а мадридці завітають в гості до "Бетіса".

Завершиться тур у понеділок грою між "Осасуною" та "Сельтою".

  • Після 23-го туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на сім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (42).
  • Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 13 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР
П'ятниця, 3 березня
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   КАДІС
Субота, 4 березня
15:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЖИРОНА
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 5 березня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТИК
22:00 БЕТІС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 6 березня
22:00 ОСАСУНА   _:_   СЕЛЬТА

Таблиця Ла Ліги після 23 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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