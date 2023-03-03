Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Циганкова завітає в гості до "Хетафе", "Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Бетісом".

3 – 6 березня відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" прийматиме "Кадіс".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Того ж дня "Атлетіко" вдома зіграє із "Севільєю".

У неділю свої матчі проведуть "Барселона" та "Реал", які посеред тижня зійшлися в першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії: каталонці приймуть "Валенсію", а мадридці завітають в гості до "Бетіса".

Завершиться тур у понеділок грою між "Осасуною" та "Сельтою".

Після 23-го туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на сім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (42).

Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 13 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 23 туру

Фото: flashscore.ua

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