Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 24-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Циганкова завітає в гості до "Хетафе", "Реал" Луніна на виїзді зіграє з "Бетісом".
3 – 6 березня відбудуться матчі 24-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Реал Сосьєдад" прийматиме "Кадіс".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Хетафе". Того ж дня "Атлетіко" вдома зіграє із "Севільєю".
У неділю свої матчі проведуть "Барселона" та "Реал", які посеред тижня зійшлися в першому поєдинку 1/2 фіналу Кубка Іспанії: каталонці приймуть "Валенсію", а мадридці завітають в гості до "Бетіса".
Завершиться тур у понеділок грою між "Осасуною" та "Сельтою".
- Після 23-го туру "Барселона" (59 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на сім балів. На третьому місці розташувався "Реал" Сосьєдад (43). Четверту сходинку посідає "Атлетіко" (42).
- Поєдинки 25-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 13 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 3 березня
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|КАДІС
|Субота, 4 березня
|15:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 5 березня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 6 березня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблиця Ла Ліги після 23 туру
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