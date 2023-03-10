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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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108
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Віктора Циганкова зустрінеться з "Атлетіко".

10 – 13 березня відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Кадіс" прийматиме "Хетафе".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зіграє з "Еспаньйолом".

У неділю "Барселона" на виїзді протистоятиме "Атлетику" з Більбао.

Завершиться тур у понеділок грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридським "Атлетіко".

  • Після 24-го туру "Барселона" (62 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (45). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (44).
  • Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 19 березня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР
П'ятниця, 10 березня
22:00 КАДІС   _:_   ХЕТАФЕ
Субота, 11 березня
15:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 ЕЛЬЧЕ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 СЕЛЬТА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ОСАСУНА
Неділя, 12 березня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТІС
22:00 АТЛЕТИК   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 13 березня
22:00 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 24 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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