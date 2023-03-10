Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова зустрінеться з "Атлетіко".
10 – 13 березня відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Кадіс" прийматиме "Хетафе".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зіграє з "Еспаньйолом".
У неділю "Барселона" на виїзді протистоятиме "Атлетику" з Більбао.
Завершиться тур у понеділок грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридським "Атлетіко".
- Після 24-го туру "Барселона" (62 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (45). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (44).
- Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 19 березня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 10 березня
|22:00
|КАДІС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Субота, 11 березня
|15:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ОСАСУНА
|Неділя, 12 березня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 13 березня
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 24 туру
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