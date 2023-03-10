Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 25-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова зустрінеться з "Атлетіко".

10 – 13 березня відбудуться матчі 25-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком, у якому "Кадіс" прийматиме "Хетафе".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна вдома зіграє з "Еспаньйолом".

У неділю "Барселона" на виїзді протистоятиме "Атлетику" з Більбао.

Завершиться тур у понеділок грою між "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридським "Атлетіко".

Після 24-го туру "Барселона" (62 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (45). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (44).

Поєдинки 26-го туру Ла Ліги відбудуться 17 – 19 березня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 24 туру

Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ онлайн: розклад і результати матчів 17-го туру Чемпіонату України з футболу