Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Цей тур подарує фанатам Ель Класико між "Барселоною" і "Реалом".
17 – 19 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Атлетиком" Більбао.
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Райо Вальєкано", а мадридський "Атлетіко" прийметиме "Валенсію"
У неділю тур закриється суперматчем між "Барселоною" і "Реалом" на стадіоні "Камп Ноу".
- Після 25-го туру "Барселона" (65 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (48). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (45).
- Поєдинки 27-го туру Ла Ліги відбудуться 31 березня – 3 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 17 березня
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|АТЛЕТИК
|Субота, 18 березня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|КАДІС
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 19 березня
|15:00
|БЕТІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 25 туру
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