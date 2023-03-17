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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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64
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Цей тур подарує фанатам Ель Класико між "Барселоною" і "Реалом".

17 – 19 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Атлетиком" Більбао.

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Райо Вальєкано", а мадридський "Атлетіко" прийметиме "Валенсію"

У неділю тур закриється суперматчем між "Барселоною" і "Реалом" на стадіоні "Камп Ноу".

  • Після 25-го туру "Барселона" (65 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (48). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (45).
  • Поєдинки 27-го туру Ла Ліги відбудуться 31 березня – 3 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР
П'ятниця, 17 березня
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   АТЛЕТИК
Субота, 18 березня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   КАДІС
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЖИРОНА
19:30 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 19 березня
15:00 БЕТІС   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ОСАСУНА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЕЛЬЧЕ
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 25 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
64
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