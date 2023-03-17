Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 26-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Цей тур подарує фанатам Ель Класико між "Барселоною" і "Реалом".

17 – 19 березня відбудуться матчі 26-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Вальядолідом" і "Атлетиком" Більбао.

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Райо Вальєкано", а мадридський "Атлетіко" прийметиме "Валенсію"

У неділю тур закриється суперматчем між "Барселоною" і "Реалом" на стадіоні "Камп Ноу".

Після 25-го туру "Барселона" (65 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 9 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (48). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (45).

Поєдинки 27-го туру Ла Ліги відбудуться 31 березня – 3 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 25 туру

Фото: flashscore.ua

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