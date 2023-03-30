Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова прийматиме "Еспаньйол".
31 березня – 3 квітня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Осасуною".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Еспаньйол".
Того ж дня "Барселона" на виїзді зустрінеться з найгіршою командою ліги – "Ельче".
У неділю мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на власному полі зіграє проти "Вальядоліда".
Тур закриється в понеділок матчем між "Валенсією" і "Райо Вальєкано".
- Після 26-го туру "Барселона" (68 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (51). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).
- Поєдинки 28-го туру Ла Ліги відбудуться 7 – 10 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 31 березня
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
|Субота, 1 квітня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|КАДІС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 2 квітня
|15:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БЕТІС
|Понеділок, 3 квітня
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Таблиця Ла Ліги після 26 туру
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