Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

31 березня – 3 квітня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Осасуною".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Еспаньйол".

Того ж дня "Барселона" на виїзді зустрінеться з найгіршою командою ліги – "Ельче".

У неділю мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на власному полі зіграє проти "Вальядоліда".

Тур закриється в понеділок матчем між "Валенсією" і "Райо Вальєкано".

Після 26-го туру "Барселона" (68 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (51). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).

Поєдинки 28-го туру Ла Ліги відбудуться 7 – 10 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 26 туру

Фото: flashscore.ua

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