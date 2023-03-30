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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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76
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 27-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

twitter.com/GironaFC

"Жирона" Віктора Циганкова прийматиме "Еспаньйол".

31 березня – 3 квітня відбудуться матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Осасуною".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Еспаньйол".

Того ж дня "Барселона" на виїзді зустрінеться з найгіршою командою ліги – "Ельче".

У неділю мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на власному полі зіграє проти "Вальядоліда".

Тур закриється в понеділок матчем між "Валенсією" і "Райо Вальєкано".

  • Після 26-го туру "Барселона" (68 очок) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (51). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).
  • Поєдинки 28-го туру Ла Ліги відбудуться 7 – 10 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР
П'ятниця, 31 березня
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА
Субота, 1 квітня
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 КАДІС   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 2 квітня
15:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БЕТІС
Понеділок, 3 квітня
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО

Таблиця Ла Ліги після 26 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
76
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