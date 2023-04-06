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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
182
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Віктор Циганков / twitter.com/GironaFC

"Жирона" Віктора Циганкова на "Камп Ноу" зустрінеться в дербі з "Барселоною".

7 – 10 квітня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Севільєю" та "Сельтою".

У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Вільярреал".

Завершиться тур у понеділок на стадіоні "Камп Ноу" каталонським дербі між "Барселоною" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.

  • Після 27-го туру "Барселона" (71 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (54). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).
  • Поєдинки 29-го туру Ла Ліги відбудуться 14 – 17 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР
П'ятниця, 7 квітня
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 8 квітня
15:00 ОСАСУНА   _:_   ЕЛЬЧЕ
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Неділя, 9 квітня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 БЕТІС   _:_   КАДІС
19:30 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 10 квітня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЖИРОНА

Таблиця Ла Ліги після 27 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
182
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