Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова на "Камп Ноу" зустрінеться в дербі з "Барселоною".
7 – 10 квітня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Севільєю" та "Сельтою".
У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Вільярреал".
Завершиться тур у понеділок на стадіоні "Камп Ноу" каталонським дербі між "Барселоною" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.
- Після 27-го туру "Барселона" (71 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (54). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).
- Поєдинки 29-го туру Ла Ліги відбудуться 14 – 17 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 7 квітня
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 8 квітня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Неділя, 9 квітня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|КАДІС
|19:30
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 10 квітня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЖИРОНА
Таблиця Ла Ліги після 27 туру
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