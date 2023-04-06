Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 28-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова на "Камп Ноу" зустрінеться в дербі з "Барселоною".

7 – 10 квітня відбудуться матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється в п'ятницю поєдинком між "Севільєю" та "Сельтою".

У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Вільярреал".

Завершиться тур у понеділок на стадіоні "Камп Ноу" каталонським дербі між "Барселоною" та "Жироною" українського півзахисника Віктора Циганкова.

Після 27-го туру "Барселона" (71 очко) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 12 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (54). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (48).

Поєдинки 29-го туру Ла Ліги відбудуться 14 – 17 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 27 туру

Фото: flashscore.ua

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