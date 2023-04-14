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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
209
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Віктора Циганкова прийме абсолютного аутсайдера Примери.

14 – 17 квітня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".

У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Кадісом".

Ігровий день неділі розпочнеться домашнім матчем "Жирони" українського півзахисника Віктора Циганкова проти найгіршої команди Примери – "Ельче".

Того ж дня "Барселоною" в гостях зустрінеться з "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок грою між "Сельтою" і "Мальоркою".

  • Після 28-го туру "Барселона" (72 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 13 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (57). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).
  • Поєдинки 30-го туру Ла Ліги відбудуться 21 – 23 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР
П'ятниця, 14 квітня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ОСАСУНА
Субота, 15 квітня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 БЕТІС   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 КАДІС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 16 квітня
15:00 ЖИРОНА   _:_   ЕЛЬЧЕ
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 АТЛЕТІКО   _:_   АЛЬМЕРІЯ
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 17 квітня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА

Таблиця Ла Ліги після 28 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
209
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