Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова прийме абсолютного аутсайдера Примери.
14 – 17 квітня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".
У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Кадісом".
Ігровий день неділі розпочнеться домашнім матчем "Жирони" українського півзахисника Віктора Циганкова проти найгіршої команди Примери – "Ельче".
Того ж дня "Барселоною" в гостях зустрінеться з "Хетафе".
Завершиться тур у понеділок грою між "Сельтою" і "Мальоркою".
- Після 28-го туру "Барселона" (72 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 13 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (57). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).
- Поєдинки 30-го туру Ла Ліги відбудуться 21 – 23 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 14 квітня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ОСАСУНА
|Субота, 15 квітня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|КАДІС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 16 квітня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 17 квітня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
Таблиця Ла Ліги після 28 туру
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