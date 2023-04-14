Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 29-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

14 – 17 квітня відбудуться матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" та "Осасуною".

У суботу мадридський "Реал", в складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, на виїзді зіграє з "Кадісом".

Ігровий день неділі розпочнеться домашнім матчем "Жирони" українського півзахисника Віктора Циганкова проти найгіршої команди Примери – "Ельче".

Того ж дня "Барселоною" в гостях зустрінеться з "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок грою між "Сельтою" і "Мальоркою".

Після 28-го туру "Барселона" (72 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 13 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (57). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).

Поєдинки 30-го туру Ла Ліги відбудуться 21 – 23 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 28 туру

Фото: flashscore.ua

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