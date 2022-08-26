Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 26-го до 29 серпня відбудуться матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі іспанської Примери чинний чемпіон - мадридський "Реал" - на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".

Своєю чергою, каталонська "Барселона" прийматиме новачка Ла Ліги - "Вальядолід".

Центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок між "Валенсією" та мадридським "Атлетіко".

Після двох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії чотири клуби, які набрали по 6 очок - це "Вільярреал", "Реал" Мадрид, "Бетіс" та "Осасуна".

Поєдинки 4-го туру Ла Ліги відбудуться 2-5 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР П'ятниця, 26 серпня 21:00 ЖИРОНА _:_ СЕЛЬТА 23:00 БЕТІС _:_ ОСАСУНА Субота, 27 серпня 18:30 ЕЛЬЧЕ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 20:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ МАЛЬОРКА 23:00 АЛЬМЕРІЯ _:_ СЕВІЛЬЯ Неділя, 28 серпня 18:30 ХЕТАФЕ _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 20:30 БАРСЕЛОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 23:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ РЕАЛ МАДРИД Понеділок, 29 серпня 21:00 КАДІС _:_ АТЛЕТИК 23:00 ВАЛЕНСІЯ _:_ АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 2 туру

Фото: flashscore.ua

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