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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Від 26-го до 29 серпня відбудуться матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі іспанської Примери чинний чемпіон - мадридський "Реал" - на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".

Своєю чергою, каталонська "Барселона" прийматиме новачка Ла Ліги - "Вальядолід".

Центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок між "Валенсією" та мадридським "Атлетіко".

  • Після двох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії чотири клуби, які набрали по 6 очок - це "Вільярреал", "Реал" Мадрид, "Бетіс" та "Осасуна".
  • Поєдинки 4-го туру Ла Ліги відбудуться 2-5 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
П'ятниця, 26 серпня
21:00 ЖИРОНА   _:_   СЕЛЬТА
23:00 БЕТІС   _:_   ОСАСУНА
Субота, 27 серпня
18:30 ЕЛЬЧЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
20:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   МАЛЬОРКА
23:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 28 серпня
18:30 ХЕТАФЕ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
20:30 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
23:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 29 серпня
21:00 КАДІС   _:_   АТЛЕТИК
23:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТІКО

Таблиця Ла Ліги після 2 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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