Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 26-го до 29 серпня відбудуться матчі третього туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі іспанської Примери чинний чемпіон - мадридський "Реал" - на виїзді зустрінеться з "Еспаньйолом".
Своєю чергою, каталонська "Барселона" прийматиме новачка Ла Ліги - "Вальядолід".
Центральний поєдинок туру буде зіграний у понеділок між "Валенсією" та мадридським "Атлетіко".
- Після двох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії чотири клуби, які набрали по 6 очок - це "Вільярреал", "Реал" Мадрид, "Бетіс" та "Осасуна".
- Поєдинки 4-го туру Ла Ліги відбудуться 2-5 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР
|П'ятниця, 26 серпня
|21:00
|ЖИРОНА
|_:_
|СЕЛЬТА
|23:00
|БЕТІС
|_:_
|ОСАСУНА
|Субота, 27 серпня
|18:30
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|20:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|23:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 28 серпня
|18:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|20:30
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|23:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 29 серпня
|21:00
|КАДІС
|_:_
|АТЛЕТИК
|23:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
Таблиця Ла Ліги після 2 туру
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