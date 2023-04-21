Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова завітає в гості до "Вальядоліда", а "Барселона" вдома битиметься з "Атлетіко".

21 – 23 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Кадісом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Вальядолідом".

Того ж дня мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Сельту".

У неділю в центральному матчі туру на "Камп Ноу" зійдуться "Барселона" та мадридський "Атлетіко".

Завершиться тур у неділю грою між "Севільєю" та "Вільярреалом".

Після 29-го туру "Барселона" (73 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 11 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (60). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).

Поєдинки 31-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 27 квітня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

Таблиця Ла Ліги після 29 туру

Фото: flashscore.ua

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