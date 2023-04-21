Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Віктора Циганкова завітає в гості до "Вальядоліда", а "Барселона" вдома битиметься з "Атлетіко".
21 – 23 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Кадісом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Вальядолідом".
Того ж дня мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Сельту".
У неділю в центральному матчі туру на "Камп Ноу" зійдуться "Барселона" та мадридський "Атлетіко".
Завершиться тур у неділю грою між "Севільєю" та "Вільярреалом".
- Після 29-го туру "Барселона" (73 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 11 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (60). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).
- Поєдинки 31-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 27 квітня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
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|П'ятниця, 21 квітня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|КАДІС
|Субота, 22 квітня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЖИРОНА
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|Неділя, 23 квітня
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
Таблиця Ла Ліги після 29 туру
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