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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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124
Час на прочитання
2 хв
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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 30-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

"Жирона" Віктора Циганкова завітає в гості до "Вальядоліда", а "Барселона" вдома битиметься з "Атлетіко".

21 – 23 квітня відбудуться матчі 30-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Кадісом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зустрінеться з "Вальядолідом".

Того ж дня мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, прийме "Сельту".

У неділю в центральному матчі туру на "Камп Ноу" зійдуться "Барселона" та мадридський "Атлетіко".

Завершиться тур у неділю грою між "Севільєю" та "Вільярреалом".

  • Після 29-го туру "Барселона" (73 очки) лідирує в Примері, випереджаючи "Реал" на 11 балів. На третьому місці розташувався "Атлетіко" (60). Четверту сходинку посідає "Реал" Сосьєдад (51).
  • Поєдинки 31-го туру Ла Ліги відбудуться 25 – 27 квітня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР / 17 ТУР / 18 ТУР / 19 ТУР / 20 ТУР / 21 ТУР / 22 ТУР / 23 ТУР / 24 ТУР / 25 ТУР / 26 ТУР / 27 ТУР / 28 ТУР / 29 ТУР / 30 ТУР
П'ятниця, 21 квітня
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   КАДІС
Субота, 22 квітня
15:00 ОСАСУНА   _:_   БЕТІС
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЖИРОНА
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕЛЬТА
Неділя, 23 квітня
15:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ

Таблиця Ла Ліги після 29 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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