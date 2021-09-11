Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Два поєдинки були перенесені на більш пізній термін.
11-13 вересня відбудуться 8 з 10 матчів 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Поєдинки "Вільярреал" - "Алавес" та "Севілья" - "Барселона" були перенесені.
- У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Атлетіко", "Реал" фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися "Барселона" і "Севілья". Вилетіли "Ейбар", "Вальядолід" і "Уеска".
- Новачками цього сезону стали "Еспаньол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
- 5-й тур Ла Ліги - 17-20 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 11 вересня
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|АТЛЕТІК
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Неділя, 12 вересня
|15:00
|ЕСПАНЬОЛ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|19:30
|КАДІС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|СЕЛЬТА
|Понеділок, 13 вересня
|21:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|23:00
|ГРАНАДА
|_:_
|БЕТІС
|Перенесено
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА