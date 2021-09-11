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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

Два поєдинки були перенесені на більш пізній термін.

11-13 вересня відбудуться 8 з 10 матчів 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Поєдинки "Вільярреал" - "Алавес" та "Севілья" - "Барселона" були перенесені.

  • У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Атлетіко", "Реал" фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися "Барселона" і "Севілья". Вилетіли "Ейбар", "Вальядолід" і "Уеска".
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
  • 5-й тур Ла Ліги - 17-20 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 11 вересня
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 АТЛЕТІК   _:_   МАЛЬОРКА
Неділя, 12 вересня
15:00 ЕСПАНЬОЛ   _:_   АТЛЕТІКО
17:15 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
19:30 КАДІС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   СЕЛЬТА
Понеділок, 13 вересня
21:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЕЛЬЧЕ
23:00 ГРАНАДА   _:_   БЕТІС
Перенесено
  ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
  СЕВІЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
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