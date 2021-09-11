Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Два поєдинки були перенесені на більш пізній термін.

11-13 вересня відбудуться 8 з 10 матчів 4-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Поєдинки "Вільярреал" - "Алавес" та "Севілья" - "Барселона" були перенесені.

У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Атлетіко", "Реал" фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися "Барселона" і "Севілья". Вилетіли "Ейбар", "Вальядолід" і "Уеска".

фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися і Вилетіли і Новачками цього сезону стали "Еспаньол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

5-й тур Ла Ліги - 17-20 вересня .

. Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР Субота, 11 вересня 19:30 ЛЕВАНТЕ _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 22:00 АТЛЕТІК _:_ МАЛЬОРКА Неділя, 12 вересня 15:00 ЕСПАНЬОЛ _:_ АТЛЕТІКО 17:15 ОСАСУНА _:_ ВАЛЕНСІЯ 19:30 КАДІС _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ СЕЛЬТА Понеділок, 13 вересня 21:00 ХЕТАФЕ _:_ ЕЛЬЧЕ 23:00 ГРАНАДА _:_ БЕТІС Перенесено ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ АЛАВЕС СЕВІЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА

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