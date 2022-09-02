Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 2-го до 5 вересня відбудуться ігри четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі іспанської Примери зустрінуться лідери чемпіонату, які цього сезону ще не втрачали очок - мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Бетіс".

Центральним ж у турі стане протистояння "Севільї" та "Барселони". Команди зіграють на домашньому для андалусійців стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

Після трьох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії два клуби, які набрали по 9 очок - "Реал" Мадрид та "Бетіс".

Поєдинки 5-го туру Ла Ліги відбудуться 9 - 12 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР П'ятниця, 2 вересня 22:00 СЕЛЬТА _:_ КАДІС Субота, 3 вересня 15:00 МАЛЬОРКА _:_ ЖИРОНА 17:15 РЕАЛ МАДРИД _:_ БЕТІС 19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ АТЛЕТІКО 22:00 СЕВІЛЬЯ _:_ БАРСЕЛОНА Неділя, 4 вересня 15:00 ОСАСУНА _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 17:15 АТЛЕТИК _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ ЕЛЬЧЕ 22:00 ВАЛЕНСІЯ _:_ ХЕТАФЕ Понеділок, 5 вересня 22:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ АЛЬМЕРІЯ

Таблиця Ла Ліги після 3 туру

Фото: flashscore.ua

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