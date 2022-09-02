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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

Від 2-го до 5 вересня відбудуться ігри четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У новому турі іспанської Примери зустрінуться лідери чемпіонату, які цього сезону ще не втрачали очок - мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Бетіс".

Центральним ж у турі стане протистояння "Севільї" та "Барселони". Команди зіграють на домашньому для андалусійців стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

  • Після трьох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії два клуби, які набрали по 9 очок - "Реал" Мадрид та "Бетіс".
  • Поєдинки 5-го туру Ла Ліги відбудуться 9 - 12 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
П'ятниця, 2 вересня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДІС
Субота, 3 вересня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БЕТІС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 4 вересня
15:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ХЕТАФЕ
Понеділок, 5 вересня
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   АЛЬМЕРІЯ

Таблиця Ла Ліги після 3 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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