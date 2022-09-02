Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Від 2-го до 5 вересня відбудуться ігри четвертого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У новому турі іспанської Примери зустрінуться лідери чемпіонату, які цього сезону ще не втрачали очок - мадридський "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Бетіс".
Центральним ж у турі стане протистояння "Севільї" та "Барселони". Команди зіграють на домашньому для андалусійців стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".
- Після трьох турів лідирують у Чемпіонаті Іспанії два клуби, які набрали по 9 очок - "Реал" Мадрид та "Бетіс".
- Поєдинки 5-го туру Ла Ліги відбудуться 9 - 12 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|П'ятниця, 2 вересня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДІС
|Субота, 3 вересня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 4 вересня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Понеділок, 5 вересня
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
Таблиця Ла Ліги після 3 туру
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