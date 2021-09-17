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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Реал" завітає в гості до "Валенсії" у битві лідерів Примери.

17-20 вересня відбудуться матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

  • Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (10 балів). Таку ж кількість очок набрали "Валенсія" та чинний володар титулу "Атлетіко".
  • Поєдинки 6-го туру Ла Ліги відбудуться 21-23 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 17 вересня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДІС
Субота, 18 вересня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ХЕТАФЕ
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ЕЛЬЧЕ   _:_   ЛЕВАНТЕ
22:00 АЛАВЕС   _:_   ОСАСУНА
Неділя, 19 вересня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 БЕТІС   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
21:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 20 вересня
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ГРАНАДА

Таблиця Ла Ліги після 4 туру

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