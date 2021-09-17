Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" завітає в гості до "Валенсії" у битві лідерів Примери.
17-20 вересня відбудуться матчі 5-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
- Після чотирьох турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (10 балів). Таку ж кількість очок набрали "Валенсія" та чинний володар титулу "Атлетіко".
- Поєдинки 6-го туру Ла Ліги відбудуться 21-23 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 17 вересня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДІС
|Субота, 18 вересня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ХЕТАФЕ
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ОСАСУНА
|Неділя, 19 вересня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|21:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 20 вересня
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ГРАНАДА