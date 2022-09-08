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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

9 - 12 вересня відбудуться ігри п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур іспанської Примери відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням новачків елітного дивізіону - "Жирони" та "Вальядоліда".

Чинний чемпіон і лідер поточного сезону - мадридський "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Мальорку". Своєю чергою, каталонська "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Кадісом".

  • Після чотирьох турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 12 очок із 12 можливих. Далі розташувалися "Барселона" та "Вільярреал"- у їхньому активі по 10 балів.
  • Поєдинки 6-го туру Ла Ліги відбудуться 16 - 18 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
П'ятниця, 9 вересня
22:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
Субота, 10 вересня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 КАДІС   _:_   БАРСЕЛОНА
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   СЕЛЬТА
Неділя, 11 вересня
15:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ЕЛЬЧЕ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 БЕТІС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Понеділок, 12 вересня
22:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 4 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

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