Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

9 - 12 вересня відбудуться ігри п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
Новий тур іспанської Примери відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням новачків елітного дивізіону - "Жирони" та "Вальядоліда".
Чинний чемпіон і лідер поточного сезону - мадридський "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Мальорку". Своєю чергою, каталонська "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Кадісом".
- Після чотирьох турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 12 очок із 12 можливих. Далі розташувалися "Барселона" та "Вільярреал"- у їхньому активі по 10 балів.
- Поєдинки 6-го туру Ла Ліги відбудуться 16 - 18 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР
|П'ятниця, 9 вересня
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 10 вересня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|КАДІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕЛЬТА
|Неділя, 11 вересня
|15:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Понеділок, 12 вересня
|22:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 4 туру
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