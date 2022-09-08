Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

9 - 12 вересня відбудуться ігри п'ятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

Новий тур іспанської Примери відкриється в п'ятницю, 9 вересня, протистоянням новачків елітного дивізіону - "Жирони" та "Вальядоліда".

Чинний чемпіон і лідер поточного сезону - мадридський "Реал" - на "Сантьяго Бернабеу" прийматиме "Мальорку". Своєю чергою, каталонська "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Кадісом".

Після чотирьох турів одноосібно лідирує у Чемпіонаті Іспанії мадридський "Реал" Мадрид, який має 12 очок із 12 можливих. Далі розташувалися "Барселона" та "Вільярреал"- у їхньому активі по 10 балів.

Поєдинки 6-го туру Ла Ліги відбудуться 16 - 18 вересня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР П'ятниця, 9 вересня 22:00 ЖИРОНА _:_ ВАЛЬЯДОЛІД Субота, 10 вересня 15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ВАЛЕНСІЯ 17:15 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ СЕВІЛЬЯ 19:30 КАДІС _:_ БАРСЕЛОНА 22:00 АТЛЕТІКО _:_ СЕЛЬТА Неділя, 11 вересня 15:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ МАЛЬОРКА 17:15 ЕЛЬЧЕ _:_ АТЛЕТИК 19:30 ХЕТАФЕ _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 БЕТІС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ Понеділок, 12 вересня 22:00 АЛЬМЕРІЯ _:_ ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 4 туру

Фото: flashscore.ua

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