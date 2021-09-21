Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

"Реал" прийме "Мальорку", а "Барселона" завітає в гості до "Кадіса".

21-23 вересня відбудуться матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

  • Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (13 балів). На другому місці -  "Атлетіко" (11). Далі йдуть "Валенсія" (10) та "Реал Сосьєдад" (10).
  • Поєдинки 7-го туру Ла Ліги відбудуться 25-27 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР
Вівторок, 21 вересня
20:30 ХЕТАФЕ   _:_   АТЛЕТІКО
23:00 АТЛЕТИК   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
23:00 ЛЕВАНТЕ   _:_   СЕЛЬТА
Середа, 22 вересня
20:30 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   АЛАВЕС
20:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
23:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЕЛЬЧЕ
23:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   МАЛЬОРКА
Четвер, 23 вересня
20:30 ГРАНАДА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
20:30 ОСАСУНА   _:_   БЕТІС
23:00 КАДІС   _:_   БАРСЕЛОНА
           

Таблиця Ла Ліги після 5 туру

© flashscore.ua
flashscore.ua
Наступна публікація