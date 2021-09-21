Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 6-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

"Реал" прийме "Мальорку", а "Барселона" завітає в гості до "Кадіса".
21-23 вересня відбудуться матчі 6-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
- Після п'яти турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (13 балів). На другому місці - "Атлетіко" (11). Далі йдуть "Валенсія" (10) та "Реал Сосьєдад" (10).
- Поєдинки 7-го туру Ла Ліги відбудуться 25-27 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР
|Вівторок, 21 вересня
|20:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|23:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|23:00
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|Середа, 22 вересня
|20:30
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|20:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|23:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|23:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Четвер, 23 вересня
|20:30
|ГРАНАДА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|20:30
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТІС
|23:00
|КАДІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА