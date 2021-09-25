Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У центральному поєдинку туру на "Сантьяго Бернабеу" зійдуться "Реал" і "Вільярреал".
25-27 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
- Після шести турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (16 балів). На другому місці - "Атлетіко" (14). Далі йдуть "Реал Сосьєдад" (13) та "Севілья" (11).
- Поєдинки 8-го туру Ла Ліги відбудуться 1-3 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР
|Субота, 25 вересня
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Неділя, 26 вересня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|КАДІС
|19:30
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Понеділок, 27 вересня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ГРАНАДА