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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

У центральному поєдинку туру на "Сантьяго Бернабеу" зійдуться "Реал" і "Вільярреал".

25-27 вересня відбудуться матчі 7-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

  • Після шести турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (16 балів). На другому місці -  "Атлетіко" (14). Далі йдуть "Реал Сосьєдад" (13) та  "Севілья" (11).
  • Поєдинки 8-го туру Ла Ліги відбудуться 1-3 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР
Субота, 25 вересня
15:00 АЛАВЕС   _:_   АТЛЕТІКО
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   АТЛЕТИК
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Неділя, 26 вересня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   ОСАСУНА
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛЕВАНТЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   КАДІС
19:30 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ЕЛЬЧЕ
22:00 БЕТІС   _:_   ХЕТАФЕ
Понеділок, 27 вересня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ГРАНАДА
           

Таблиця Ла Ліги після 6 туру

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