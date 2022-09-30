Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

30 вересня - 3 жовтня відбудуться ігри сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 7-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни та лідер турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 2 жовтня вдома зіграє з "Осасуною". Уже в середу, 5 жовтня, "вершкові" прийматимуть донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Каталонська "Барселона" 1 жовтня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою". Того ж дня в центральному матчі туру поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко".

Після шести турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал" Мадрид, який цього сезону ще не втрачав очок - 18 балів з 18 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (16), "Бетіс" (15) та "Атлетик" Більбао (13).

Поєдинки 8-го туру Ла Ліги відбудуться 7 - 10 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.

Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23

1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР П'ятниця, 30 вересня 22:00 АТЛЕТИК _:_ АЛЬМЕРІЯ Субота, 1 жовтня 15:00 КАДІС _:_ ВІЛЬЯРРЕАЛ 17:15 ХЕТАФЕ _:_ ВАЛЬЯДОЛІД 19:30 СЕВІЛЬЯ _:_ АТЛЕТІКО 22:00 МАЛЬОРКА _:_ БАРСЕЛОНА Неділя, 2 жовтня 15:00 ЕСПАНЬЙОЛ _:_ ВАЛЕНСІЯ 17:15 СЕЛЬТА _:_ БЕТІС 19:30 ЖИРОНА _:_ РЕАЛ СОСЬЄДАД 22:00 РЕАЛ МАДРИД _:_ ОСАСУНА Понеділок, 3 жовтня 22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО _:_ ЕЛЬЧЕ

Таблиця Ла Ліги після 6 туру

Фото: flashscore.ua

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