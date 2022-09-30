Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Дата публікації
Перегляди
65
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Фото: Associated Press

30 вересня - 3 жовтня відбудуться ігри сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.

У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 7-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.

Чинний чемпіон країни та лідер турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 2 жовтня вдома зіграє з "Осасуною". Уже в середу, 5 жовтня, "вершкові" прийматимуть донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Каталонська "Барселона" 1 жовтня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою". Того ж дня в центральному матчі туру поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко".

  • Після шести турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал" Мадрид, який цього сезону ще не втрачав очок - 18 балів з 18 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (16), "Бетіс" (15) та "Атлетик" Більбао (13).
  • Поєдинки 8-го туру Ла Ліги відбудуться 7 - 10 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
  • Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
П'ятниця, 30 вересня
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛЬМЕРІЯ
Субота, 1 жовтня
15:00 КАДІС   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 2 жовтня
15:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 СЕЛЬТА   _:_   БЕТІС
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 РЕАЛ МАДРИД    _:_   ОСАСУНА
Понеділок, 3 жовтня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЕЛЬЧЕ

Таблиця Ла Ліги після 6 туру

© flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Читайте також:

УПЛ онлайн: результати матчів 5-го туру Чемпіонату України з футболу

Повʼязані теми:

Наступна публікація