Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 7-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

30 вересня - 3 жовтня відбудуться ігри сьомого туру іспанської Ла Ліги сезону-2022/23. Дивіться результати всіх поєдинків і поточну турнірну таблицю.
У п'ятницю, 30 вересня, розпочнеться 7-й тур іспанської Ла Ліги сезону-2022/23.
Чинний чемпіон країни та лідер турнірної таблиці - мадридський "Реал" - 2 жовтня вдома зіграє з "Осасуною". Уже в середу, 5 жовтня, "вершкові" прийматимуть донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Каталонська "Барселона" 1 жовтня на виїзді зустрінеться з "Мальоркою". Того ж дня в центральному матчі туру поміряються силами "Севілья" та мадридський "Атлетіко".
- Після шести турів у Чемпіонаті Іспанії одноосібно лідирує мадридський "Реал" Мадрид, який цього сезону ще не втрачав очок - 18 балів з 18 можливих. Далі розташувалися "Барселона" (16), "Бетіс" (15) та "Атлетик" Більбао (13).
- Поєдинки 8-го туру Ла Ліги відбудуться 7 - 10 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 4 червня 2023 року.
- Новачками цього сезону стали "Альмерія", "Жирона" та "Вальядолід".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2022/23
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР
|П'ятниця, 30 вересня
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|Субота, 1 жовтня
|15:00
|КАДІС
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 2 жовтня
|15:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|Понеділок, 3 жовтня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
Таблиця Ла Ліги після 6 туру
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