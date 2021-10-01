Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У головному поєдинку вікенду "Атлетіко" прийме "Барселону".
1-3 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Центральним поєдинком вихідних стане зустріч мадридського "Атлетіко" та "Барселони", яка відбудеться 2 жовтня на "Ванда Метрополітано". Початок - о 22:00.
- Після семи турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (17 балів). На другому місці - "Реал Сосьєдад" (16). Далі розташувалися "Севілья" (14, матч у запасі) та "Атлетіко" (14). "Барселона" - шоста (12, гра в запасі).
- Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
|П'ятниця, 1 жовтня
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|АЛАВЕС
|Субота, 2 жовтня
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ЛЕВАНТЕ
|19:30
|КАДІС
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 3 жовтня
|15:00
|ЕЛЬЧЕ
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ