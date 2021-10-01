Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

У головному поєдинку вікенду "Атлетіко" прийме "Барселону".

1-3 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Центральним поєдинком вихідних стане зустріч мадридського "Атлетіко" та "Барселони", яка відбудеться 2 жовтня на "Ванда Метрополітано". Початок - о 22:00.

Після семи турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (17 балів). На другому місці - "Реал Сосьєдад" (16). Далі розташувалися "Севілья" (14, матч у запасі) та "Атлетіко" (14). "Барселона" - шоста (12, гра в запасі).

Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 7 туру

flashscore.ua

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