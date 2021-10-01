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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 8-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Associated Press

У головному поєдинку вікенду "Атлетіко" прийме "Барселону".

1-3 жовтня будуть зіграні матчі 8-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22. Центральним поєдинком вихідних стане зустріч мадридського "Атлетіко" та "Барселони", яка відбудеться 2 жовтня на "Ванда Метрополітано". Початок - о 22:00.

  • Після семи турів лідирує в чемпіонаті мадридський "Реал" (17 балів). На другому місці -  "Реал Сосьєдад" (16). Далі розташувалися "Севілья" (14, матч у запасі) та "Атлетіко" (14). "Барселона" - шоста (12, гра в запасі).
  • Поєдинки 9-го туру Ла Ліги відбудуться 16-18 жовтня після паузи на ігри національних збірних.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР
П'ятниця, 1 жовтня
22:00 АТЛЕТИК   _:_   АЛАВЕС
Субота, 2 жовтня
15:00 ОСАСУНА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   ЛЕВАНТЕ
19:30 КАДІС   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 3 жовтня
15:00 ЕЛЬЧЕ   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТІС
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 ГРАНАДА   _:_   СЕВІЛЬЯ
           

Таблиця Ла Ліги після 7 туру

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