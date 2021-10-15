Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки "Реала" та "Атлетіко" перенесено через відбір до ЧС-2022 в Південній Америці.

16-18 жовтня будуть зіграні матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральній битві туру зійдуться "Барселона" та "Валенсія".

Поєдинки "Реал" - "Атлетик" і "Гранада" - "Атлетіко" перенесено на невизначений термін через ігри південноамериканського відбору на ЧС-2022, які відбудуться 15 жовтня.

Після семи турів у Примері утворилося тривладдя. Одразу три клуби ("Реал" Мадрид, "Атлетіко" та "Реал" Сосьєдад) мають у своєму активі по 17 балів. На три очки від них відстають "Севілья" (гра в запасі) та "Осасуна". Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 12 пунктами та грою в запасі.

Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 22-25 жовтня.

Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.

Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".

Таблиця Ла Ліги після 8 туру

flashscore.ua

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