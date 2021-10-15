Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки "Реала" та "Атлетіко" перенесено через відбір до ЧС-2022 в Південній Америці.
16-18 жовтня будуть зіграні матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.
У центральній битві туру зійдуться "Барселона" та "Валенсія".
Поєдинки "Реал" - "Атлетик" і "Гранада" - "Атлетіко" перенесено на невизначений термін через ігри південноамериканського відбору на ЧС-2022, які відбудуться 15 жовтня.
- Після семи турів у Примері утворилося тривладдя. Одразу три клуби ("Реал" Мадрид, "Атлетіко" та "Реал" Сосьєдад) мають у своєму активі по 17 балів. На три очки від них відстають "Севілья" (гра в запасі) та "Осасуна". Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 12 пунктами та грою в запасі.
- Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 22-25 жовтня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
- Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
|Субота, 16 жовтня
|19:30
|ЛЕВАНТЕ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Неділя, 17 жовтня
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЕЛЬЧЕ
|17:15
|СЕЛЬТА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Понеділок, 18 жовтня
|20:00
|АЛАВЕС
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|КАДІС
|ПЕРЕНЕСЕНО
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|АТЛЕТИК