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Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга онлайн: розклад і результати матчів 9-го туру Чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки "Реала" та "Атлетіко" перенесено через відбір до ЧС-2022 в Південній Америці.

16-18 жовтня будуть зіграні матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2021/22.

У центральній битві туру зійдуться "Барселона" та "Валенсія".

Поєдинки "Реал" - "Атлетик" і "Гранада" - "Атлетіко" перенесено на невизначений термін через ігри південноамериканського відбору на ЧС-2022, які відбудуться 15 жовтня.

  • Після семи турів у Примері утворилося тривладдя. Одразу три клуби ("Реал" Мадрид, "Атлетіко" та "Реал" Сосьєдад) мають у своєму активі по 17 балів. На три очки від них відстають "Севілья" (гра в запасі) та "Осасуна". Що стосується "Барселони", то вона розташувалася на 9-й позиції з 12 пунктами та грою в запасі.
  • Поєдинки 10-го туру Ла Ліги відбудуться 22-25 жовтня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
  • Новачками цього сезону стали "Еспаньйол", "Мальорка", "Райо Вальєкано".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР/ 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР
Субота, 16 жовтня
19:30 ЛЕВАНТЕ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   МАЛЬОРКА
Неділя, 17 жовтня
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЕЛЬЧЕ
17:15 СЕЛЬТА   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Понеділок, 18 жовтня
20:00 АЛАВЕС   _:_   БЕТІС
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   КАДІС
ПЕРЕНЕСЕНО
  ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТІКО
  РЕАЛ МАДРИД   _:_   АТЛЕТИК
           

Таблиця Ла Ліги після 8 туру

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