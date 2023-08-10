Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
81
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Артем Довбик / Фото: twitter.com/GironaFC

"Жирона" Циганкова та Довбика розпочне сезон виїзним поєдинком з "Реалом" Сосьєдад.

11 – 14 серпня відбудуться матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Новий розіграш Примери відкриється двома поєдинками у п'ятницю: "Альмерія" прийматиме "Райо Вальєкано", а "Севілья" зустрінеться з "Валенсією".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Реалом" Сосьєдад. Для Довбика, який у серпні перейшов з "Дніпра-1", цей матч може стати дебютним у складі каталонського клубу.

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях гратиме проти "Атлетика" Більбао. Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму перед стартом сезону, тому Лунін має всі шанси вийти у стартовому складі "Королівського клубу".

У неділю чинний переможець Ла Ліги "Барселона" розпочне чемпіонат виїзною грою з "Хетафе". 

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Кадіс" – "Алавес" і "Атлетіко" – "Гранада".

  • Матчі 2-го туру Ла Ліги відбудуться 18 – 21 серпня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР
П'ятниця, 11 серпня
20:30 АЛЬМЕРІЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
23:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 12 серпня
18:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД       ЖИРОНА
20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   МАЛЬОРКА
22:30 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 13 серпня
18:00 СЕЛЬТА   _:_   ОСАСУНА
20:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   БЕТІС
22:30 ХЕТАФЕ   _:_   БАРСЕЛОНА
Понеділок, 14 серпня
20:30 КАДІС   _:_   АЛАВЕС
22:30 АТЛЕТІКО   _:_   ГРАНАДА

Читайте також:

Розкішний гол Циганкова, дебют Довбика: "Жирона" обіграла італійський клуб у спарингу (відео)

Передсезонне Ель Класико: "Барселона" знищила "Реал" у товариському матчі (відео)

АПЛ: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Англії з футболу

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
81
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація