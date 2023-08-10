Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

"Жирона" Циганкова та Довбика розпочне сезон виїзним поєдинком з "Реалом" Сосьєдад.
11 – 14 серпня відбудуться матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Новий розіграш Примери відкриється двома поєдинками у п'ятницю: "Альмерія" прийматиме "Райо Вальєкано", а "Севілья" зустрінеться з "Валенсією".
У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Реалом" Сосьєдад. Для Довбика, який у серпні перейшов з "Дніпра-1", цей матч може стати дебютним у складі каталонського клубу.
Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях гратиме проти "Атлетика" Більбао. Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму перед стартом сезону, тому Лунін має всі шанси вийти у стартовому складі "Королівського клубу".
У неділю чинний переможець Ла Ліги "Барселона" розпочне чемпіонат виїзною грою з "Хетафе".
Завершиться тур у понеділок поєдинками "Кадіс" – "Алавес" і "Атлетіко" – "Гранада".
- Матчі 2-го туру Ла Ліги відбудуться 18 – 21 серпня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР
|П'ятниця, 11 серпня
|20:30
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|23:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 12 серпня
|18:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|ЖИРОНА
|20:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 13 серпня
|18:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ОСАСУНА
|20:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|БЕТІС
|22:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Понеділок, 14 серпня
|20:30
|КАДІС
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ГРАНАДА
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