Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

11 – 14 серпня відбудуться матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Новий розіграш Примери відкриється двома поєдинками у п'ятницю: "Альмерія" прийматиме "Райо Вальєкано", а "Севілья" зустрінеться з "Валенсією".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Реалом" Сосьєдад. Для Довбика, який у серпні перейшов з "Дніпра-1", цей матч може стати дебютним у складі каталонського клубу.

Того ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях гратиме проти "Атлетика" Більбао. Основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав серйозну травму перед стартом сезону, тому Лунін має всі шанси вийти у стартовому складі "Королівського клубу".

У неділю чинний переможець Ла Ліги "Барселона" розпочне чемпіонат виїзною грою з "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок поєдинками "Кадіс" – "Алавес" і "Атлетіко" – "Гранада".

Матчі 2-го туру Ла Ліги відбудуться 18 – 21 серпня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" і "Алавес".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24

1 ТУР П'ятниця, 11 серпня 20:30 АЛЬМЕРІЯ _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 23:00 СЕВІЛЬЯ _:_ ВАЛЕНСІЯ Субота, 12 серпня 18:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД ЖИРОНА 20:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ МАЛЬОРКА 22:30 АТЛЕТИК _:_ РЕАЛ МАДРИД Неділя, 13 серпня 18:00 СЕЛЬТА _:_ ОСАСУНА 20:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ БЕТІС 22:30 ХЕТАФЕ _:_ БАРСЕЛОНА Понеділок, 14 серпня 20:30 КАДІС _:_ АЛАВЕС 22:30 АТЛЕТІКО _:_ ГРАНАДА

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