Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Поєдинки відбудуться від 15 до 19 серпня.
15-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
У поєдинку-відкритті чемпіонату в четвер зустрінуться "Атлетик" Більбао та "Хетафе". Цього ж дня "Жирона" українця Віктора Циганкова після переходу іншого нашого співвітчизника Артема Довбика до італійської "Роми" на виїзді зіграє з "Бетісом".
У суботу "Барселона" з новим головним тренером Гансі Фліком завітає в гості до "Валенсії", де минулого сезону в оренді виступав Роман Яремчук. Цього літа український форвард перебрався з бельгійського "Брюгге" до грецького "Олімпіакоса".
Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, у неділю на виїзді позмагається з "Мальоркою". Підопічні Карло Анчелотті розпочали сезон із завоювання Суперкубка УЄФА, де з голом зіркового новачка Кіліана Мбаппе обіграли "Аталанту".
Завершиться перший тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" та мадридським "Атлетіко".
Матчі другого туру Примери заплановано на 23-25 серпня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР
|Четвер, 15 серпня
|20:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:30
|БЕТІС
|_:_
|ЖИРОНА
|П'ятниця, 16 серпня
|20:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Субота, 17 серпня
|20:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|22:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 18 серпня
|20:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Понеділок, 19 серпня
|20:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|22:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТІКО
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