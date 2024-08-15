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Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

Кіліан Мбаппе дебютує за "Реал" у чемпіонаті Іспанії / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 15 до 19 серпня.

15-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в четвер зустрінуться "Атлетик" Більбао та "Хетафе". Цього ж дня "Жирона" українця Віктора Циганкова після переходу іншого нашого співвітчизника Артема Довбика до італійської "Роми" на виїзді зіграє з "Бетісом".

У суботу "Барселона" з новим головним тренером Гансі Фліком завітає в гості до "Валенсії", де минулого сезону в оренді виступав Роман Яремчук. Цього літа український форвард перебрався з бельгійського "Брюгге" до грецького "Олімпіакоса".

Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, у неділю на виїзді позмагається з "Мальоркою". Підопічні Карло Анчелотті розпочали сезон із завоювання Суперкубка УЄФА, де з голом зіркового новачка Кіліана Мбаппе обіграли "Аталанту".

Завершиться перший тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" та мадридським "Атлетіко".

Матчі другого туру Примери заплановано на 23-25 серпня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР
Четвер, 15 серпня
20:00 АТЛЕТИК   _:_   ХЕТАФЕ
22:30 БЕТІС   _:_   ЖИРОНА
П'ятниця, 16 серпня
20:00 СЕЛЬТА   _:_   АЛАВЕС
22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Субота, 17 серпня
20:00 ОСАСУНА   _:_   ЛЕГАНЕС
22:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 18 серпня
20:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:30 МАЛЬОРКА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Понеділок, 19 серпня
20:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТІКО

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