Ла Ліга: розклад і результати матчів 1-го туру чемпіонату Іспанії з футболу

15-19 серпня будуть зіграні матчі стартового туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

У поєдинку-відкритті чемпіонату в четвер зустрінуться "Атлетик" Більбао та "Хетафе". Цього ж дня "Жирона" українця Віктора Циганкова після переходу іншого нашого співвітчизника Артема Довбика до італійської "Роми" на виїзді зіграє з "Бетісом".

У суботу "Барселона" з новим головним тренером Гансі Фліком завітає в гості до "Валенсії", де минулого сезону в оренді виступав Роман Яремчук. Цього літа український форвард перебрався з бельгійського "Брюгге" до грецького "Олімпіакоса".

Чинний чемпіон Іспанії, мадридський "Реал", у складі якого виступає український голкіпер Андрій Лунін, у неділю на виїзді позмагається з "Мальоркою". Підопічні Карло Анчелотті розпочали сезон із завоювання Суперкубка УЄФА, де з голом зіркового новачка Кіліана Мбаппе обіграли "Аталанту".

Завершиться перший тур у понеділок матчем між "Вільярреалом" та мадридським "Атлетіко".

Матчі другого туру Примери заплановано на 23-25 серпня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25

1 ТУР Четвер, 15 серпня 20:00 АТЛЕТИК _:_ ХЕТАФЕ 22:30 БЕТІС _:_ ЖИРОНА П'ятниця, 16 серпня 20:00 СЕЛЬТА _:_ АЛАВЕС 22:30 ЛАС-ПАЛЬМАС _:_ СЕВІЛЬЯ Субота, 17 серпня 20:00 ОСАСУНА _:_ ЛЕГАНЕС 22:30 ВАЛЕНСІЯ _:_ БАРСЕЛОНА Неділя, 18 серпня 20:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД _:_ РАЙО ВАЛЬЄКАНО 22:30 МАЛЬОРКА _:_ РЕАЛ МАДРИД Понеділок, 19 серпня 20:00 ВАЛЬЯДОЛІД _:_ ЕСПАНЬЙОЛ 22:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ _:_ АТЛЕТІКО

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