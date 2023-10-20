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Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Джуд Беллінгем / Фото: Associated Press

"Жирона" Циганкова та Довбика прийматиме "Альмерію", а "Валенсія" Яремчука зустрінеться з "Кадісом".

20 – 23 жовтня відбудуться матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" і "Гранадою".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зійдеться із "Севільєю".

У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Альмерію", а чинний чемпіон "Барселона" вдома зіграє з "Атлетиком" Більбао.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука та "Кадісом".

  • Після 9-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (24 очки). Далі розташувалися "Жирона" (22 пункти) та "Барселона" (21 бал).
  • Матчі 11-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 жовтня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 20 жовтня
22:00 ОСАСУНА   _:_   ГРАНАДА
Субота, 21 жовтня
15:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   МАЛЬОРКА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   БЕТІС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 СЕЛЬТА   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 22 жовтня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 ЖИРОНА   _:_   АЛЬМЕРІЯ
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТИК
Понеділок, 23 жовтня
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   КАДІС

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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