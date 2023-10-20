Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика прийматиме "Альмерію", а "Валенсія" Яремчука зустрінеться з "Кадісом".

20 – 23 жовтня відбудуться матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" і "Гранадою".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зійдеться із "Севільєю".

У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Альмерію", а чинний чемпіон "Барселона" вдома зіграє з "Атлетиком" Більбао.

Завершиться тур у понеділок матчем між "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука та "Кадісом".

Після 9-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (24 очки). Далі розташувалися "Жирона" (22 пункти) та "Барселона" (21 бал).

Матчі 11-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 жовтня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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