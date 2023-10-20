Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика прийматиме "Альмерію", а "Валенсія" Яремчука зустрінеться з "Кадісом".
20 – 23 жовтня відбудуться матчі 10-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Осасуною" і "Гранадою".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зійдеться із "Севільєю".
У неділю "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме "Альмерію", а чинний чемпіон "Барселона" вдома зіграє з "Атлетиком" Більбао.
Завершиться тур у понеділок матчем між "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука та "Кадісом".
- Після 9-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (24 очки). Далі розташувалися "Жирона" (22 пункти) та "Барселона" (21 бал).
- Матчі 11-го туру Ла Ліги відбудуться 27 – 30 жовтня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 20 жовтня
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ГРАНАДА
|Субота, 21 жовтня
|15:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|МАЛЬОРКА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 22 жовтня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
|Понеділок, 23 жовтня
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|КАДІС
Таблиця Ла Ліги після 9-го туру
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