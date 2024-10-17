Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.

18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Вальядолідом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".

В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Леганесом", а "Барселона" на своєму полі позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок грою між "Валенсією" та "Лас-Пальмасом".

Зазначимо, що поєдинки одинадцятого туру Примери відбудуться 25-28 жовтня.

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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