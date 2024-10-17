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Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.

18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Вальядолідом".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".

В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Леганесом", а "Барселона" на своєму полі позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок грою між "Валенсією" та "Лас-Пальмасом".

Зазначимо, що поєдинки одинадцятого туру Примери відбудуться 25-28 жовтня.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
П'ятниця, 18 жовтня
22:00 АЛАВЕС   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
Субота, 19 жовтня
15:00 АТЛЕТИК   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
17:15 ОСАСУНА   _:_   БЕТІС
19:30 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 СЕЛЬТА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 20 жовтня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 21 жовтня
22:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру

Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 9-го туру / Фото: flashscore.ua

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