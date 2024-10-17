Ла Ліга: розклад і результати матчів 10-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинки відбудуться від 18 до 21 жовтня.
18-21 жовтня будуть зіграні матчі десятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Тур розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Вальядолідом".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийме "Реал Сосьєдад", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Сельти".
В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Леганесом", а "Барселона" на своєму полі позмагається із "Севільєю".
Завершиться тур у понеділок грою між "Валенсією" та "Лас-Пальмасом".
Зазначимо, що поєдинки одинадцятого туру Примери відбудуться 25-28 жовтня.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР
|П'ятниця, 18 жовтня
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 19 жовтня
|15:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|17:15
|ОСАСУНА
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 20 жовтня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 21 жовтня
|22:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
Таблиця Ла Ліги після 9-го туру
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