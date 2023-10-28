Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Центральний поєдинок туру – Ель Класико між "Барселоною" та "Реалом".
27 – 30 жовтня відбудуться матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкрився у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Сельтою".
На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Барселона" вдома зіграє Ель Класико проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.
У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді позмагається з "Атлетиком" Більбао. Завершиться тур у понеділок грою між "Гранадою" та "Вільярреалом".
- Після 10-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 25 очок. На третьому місці – "Барселона" (24 бали). Четвертим йде "Атлетіко" (22 пункти + гра в запасі).
- Матчі 12-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 листопада.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 27 жовтня
|22:00
|ЖИРОНА
|1:0
|СЕЛЬТА
|Субота, 28 жовтня
|15:00
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|22:00
|КАДІС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 29 жовтня
|15:00
|БЕТІС
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АЛАВЕС
|Понеділок, 30 жовтня
|22:00
|ГРАНАДА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
Таблиця Ла Ліги після 10-го туру
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