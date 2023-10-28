Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Центральний поєдинок туру – Ель Класико між "Барселоною" та "Реалом".

27 – 30 жовтня відбудуться матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкрився у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Сельтою".

На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Барселона" вдома зіграє Ель Класико проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді позмагається з "Атлетиком" Більбао. Завершиться тур у понеділок грою між "Гранадою" та "Вільярреалом".

Після 10-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 25 очок. На третьому місці – "Барселона" (24 бали). Четвертим йде "Атлетіко" (22 пункти + гра в запасі).

Матчі 12-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 листопада.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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