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Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" – "Реал" Мадрид / Фото: Associated Press

Центральний поєдинок туру – Ель Класико між "Барселоною" та "Реалом".

27 – 30 жовтня відбудуться матчі 11-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкрився у п'ятницю поєдинком, у якому "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на останніх хвилинах вирвала перемогу над "Сельтою".

На суботу заплановано центральний матч цього туру: "Барселона" вдома зіграє Ель Класико проти мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука на виїзді позмагається з "Атлетиком" Більбао. Завершиться тур у понеділок грою між "Гранадою" та "Вільярреалом".

  • Після 10-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 25 очок. На третьому місці – "Барселона" (24 бали). Четвертим йде "Атлетіко" (22 пункти + гра в запасі).
  • Матчі 12-го туру Ла Ліги відбудуться 3 – 6 листопада.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 27 жовтня
22:00 ЖИРОНА   1:0   СЕЛЬТА
Субота, 28 жовтня
15:00 АЛЬМЕРІЯ   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 МАЛЬОРКА   _:_   ХЕТАФЕ
22:00 КАДІС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 29 жовтня
15:00 БЕТІС   _:_   ОСАСУНА
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 АТЛЕТИК   _:_   ВАЛЕНСІЯ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   АЛАВЕС
Понеділок, 30 жовтня
22:00 ГРАНАДА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
329
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