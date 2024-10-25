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Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Реал" Мадрид – "Барселона" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Реал" і "Барселона".

25-28 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Севільєю".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Лас-Пальмасом", а в центральному поєдинку туру поміряються силами мадридський "Реал" і "Барселона".

В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Бетіса". Завершиться тур у понеділок грою між "Мальоркою" та "Атлетиком" Більбао.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР
П'ятниця, 25 жовтня
22:00 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   СЕВІЛЬЯ
Субота, 26 жовтня
15:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ЖИРОНА
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 27 жовтня
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
19:30 БЕТІС   _:_   АТЛЕТІКО
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   ОСАСУНА
Понеділок, 28 жовтня
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТИК

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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