Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Реал" і "Барселона".

25-28 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Севільєю".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Лас-Пальмасом", а в центральному поєдинку туру поміряються силами мадридський "Реал" і "Барселона".

В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Бетіса". Завершиться тур у понеділок грою між "Мальоркою" та "Атлетиком" Більбао.

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру

Таблиця Ла Ліги після 10-го туру / Фото: flashscore.ua

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