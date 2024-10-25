Ла Ліга: розклад і результати матчів 11-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру зійдуться мадридський "Реал" і "Барселона".
25-28 жовтня відбудуться матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Еспаньйолом" і "Севільєю".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова позмагається з "Лас-Пальмасом", а в центральному поєдинку туру поміряються силами мадридський "Реал" і "Барселона".
В неділю мадридський "Атлетіко" завітає в гості до "Бетіса". Завершиться тур у понеділок грою між "Мальоркою" та "Атлетиком" Більбао.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
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|П'ятниця, 25 жовтня
|22:00
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Субота, 26 жовтня
|15:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 27 жовтня
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|19:30
|БЕТІС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|ОСАСУНА
|Понеділок, 28 жовтня
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблиця Ла Ліги після 10-го туру
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