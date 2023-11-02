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Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Фанати "Барселони" / Фото: Associated Press

"Жирона" Циганкова та Довбика в гостях зустрінеться з "Осасуною", а "Валенсія" Яремчука прийме "Гранаду".

3 – 6 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Атлетіко".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Осасуною", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" завітає в гості до "Реала Сосьєдад".

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома позмагається з "Гранадою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Кадісом".

  • Після 11-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 28 очок. На третьому місці – "Атлетіко" (25 пунктів + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (24 бали).
  • Матчі 13-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 12 листопада.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 3 листопада
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   АТЛЕТІКО
Субота, 4 листопада
15:00 ОСАСУНА   _:_   ЖИРОНА
17:15 БЕТІС   _:_   МАЛЬОРКА
19:30 СЕЛЬТА   _:_   СЕВІЛЬЯ
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 5 листопада
15:00 АЛАВЕС   _:_   АЛЬМЕРІЯ
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   ГРАНАДА
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АТЛЕТИК
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
Понеділок, 6 листопада
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   КАДІС

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
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