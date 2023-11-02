Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика в гостях зустрінеться з "Осасуною", а "Валенсія" Яремчука прийме "Гранаду".

3 – 6 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Атлетіко".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Осасуною", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" завітає в гості до "Реала Сосьєдад".

У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома позмагається з "Гранадою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Райо Вальєкано".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Кадісом".

Після 11-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 28 очок. На третьому місці – "Атлетіко" (25 пунктів + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (24 бали).

Матчі 13-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 12 листопада.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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