Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика в гостях зустрінеться з "Осасуною", а "Валенсія" Яремчука прийме "Гранаду".
3 – 6 листопада відбудуться матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Атлетіко".
У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє з "Осасуною", а чинний чемпіон Іспанії "Барселона" завітає в гості до "Реала Сосьєдад".
У неділю "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука вдома позмагається з "Гранадою", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Райо Вальєкано".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Кадісом".
- Після 11-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолюють "Реал" Мадрид і "Жирона", які набрали по 28 очок. На третьому місці – "Атлетіко" (25 пунктів + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (24 бали).
- Матчі 13-го туру Ла Ліги відбудуться 10 – 12 листопада.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 3 листопада
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Субота, 4 листопада
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|19:30
|СЕЛЬТА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 5 листопада
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|ГРАНАДА
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|Понеділок, 6 листопада
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|КАДІС
Таблиця Ла Ліги після 11-го туру
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