Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Поєдинок "Валенсія" – "Реал" Мадрид перенесено через шторм "Дана".
1-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Мальоркою".
У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Леганес".
В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а лідер чемпіонату "Барселона" позмагається з "Еспаньйолом".
Зазначимо, що два поєдинки туру, зокрема зустріч між "Валенсією" та мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна, перенесено через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії.
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
|П'ятниця, 1 листопада
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Субота, 2 листопада
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|ЖИРОНА
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|Неділя, 3 листопада
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|БЕТІС
|Понеділок, 4 листопада
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Перенесено
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
Таблиця Ла Ліги після 11-го туру
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