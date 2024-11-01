Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

1-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Мальоркою".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Леганес".

В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а лідер чемпіонату "Барселона" позмагається з "Еспаньйолом".

Зазначимо, що два поєдинки туру, зокрема зустріч між "Валенсією" та мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна, перенесено через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії.

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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