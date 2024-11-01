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Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 12-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Поєдинок "Валенсія" – "Реал" Мадрид перенесено через шторм "Дана".

1-4 листопада відбудуться матчі дванадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Алавесом" і "Мальоркою".

У суботу "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова прийматиме "Леганес".

В неділю мадридський "Атлетіко" вдома зустрінеться з "Лас-Пальмасом", а лідер чемпіонату "Барселона" позмагається з "Еспаньйолом".

Зазначимо, що два поєдинки туру, зокрема зустріч між "Валенсією" та мадридським "Реалом" українського голкіпера Андрія Луніна, перенесено через шторм "Дана", який вирує на сході та півдні Іспанії.

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР
П'ятниця, 1 листопада
22:00 АЛАВЕС   _:_   МАЛЬОРКА
Субота, 2 листопада
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 ЖИРОНА   _:_   ЛЕГАНЕС
Неділя, 3 листопада
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 АТЛЕТИК   _:_   БЕТІС
Понеділок, 4 листопада
22:00 СЕЛЬТА   _:_   ХЕТАФЕ
Перенесено
  ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
  ВАЛЕНСІЯ   _:_   РЕАЛ МАДРИД

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру

Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 11-го туру / Фото: flashscore.ua

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