Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика протистоятиме "Райо Вальєкано", а "Реал" Луніна зійдеться з "Валенсією" Яремчука.

10 – 12 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Атлетик" – "Сельта".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Валенсію" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука.

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Барселона" після сенсаційної поразки від донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів на своєму полі зустрінеться з "Алавесом".

Після 12-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (31 очко). На другій позиції – "Реал" Мадрид (29). На третьому місці – "Барселона" (27). Четвертим йде "Атлетіко" (25 + гра в запасі).

Матчі 14-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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