Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика протистоятиме "Райо Вальєкано", а "Реал" Луніна зійдеться з "Валенсією" Яремчука.
10 – 12 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Атлетик" – "Сельта".
У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Валенсію" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука.
Завершиться тур у неділю. Цього дня "Барселона" після сенсаційної поразки від донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів на своєму полі зустрінеться з "Алавесом".
- Після 12-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (31 очко). На другій позиції – "Реал" Мадрид (29). На третьому місці – "Барселона" (27). Четвертим йде "Атлетіко" (25 + гра в запасі).
- Матчі 14-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 10 листопада
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|СЕЛЬТА
|Субота, 11 листопада
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|19:30
|ГРАНАДА
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|22:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Неділя, 12 листопада
|17:15
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|БЕТІС
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|Середа, 29 листопада
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|КАДІС
Таблиця Ла Ліги після 12-го туру
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