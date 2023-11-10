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Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" / Фото: twitter.com/GironaFC

"Жирона" Циганкова та Довбика протистоятиме "Райо Вальєкано", а "Реал" Луніна зійдеться з "Валенсією" Яремчука.

10 – 12 листопада відбудуться матчі 13-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Атлетик" – "Сельта".

У суботу "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на виїзді зіграє проти "Райо Вальєкано", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Валенсію" ще одного нашого співвітчизника Романа Яремчука.

Завершиться тур у неділю. Цього дня "Барселона" після сенсаційної поразки від донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів на своєму полі зустрінеться з "Алавесом".

  • Після 12-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (31 очко). На другій позиції – "Реал" Мадрид (29). На третьому місці – "Барселона" (27). Четвертим йде "Атлетіко" (25 + гра в запасі).
  • Матчі 14-го туру Ла Ліги відбудуться після міжнародної паузи, 24 – 27 листопада.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 10 листопада
22:00 АТЛЕТИК   _:_   СЕЛЬТА
Субота, 11 листопада
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЖИРОНА
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
19:30 ГРАНАДА   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 ОСАСУНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
22:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Неділя, 12 листопада
17:15 БАРСЕЛОНА   _:_   АЛАВЕС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   БЕТІС
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
Середа, 29 листопада
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   КАДІС

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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