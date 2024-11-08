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Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" зіграє з "Реалом Сосьєдад".

8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Лас-Пальмасом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну".

В неділю мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Мальоркою", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" спробує здолати "Реал Сосьєдад".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
П'ятниця, 8 листопада
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Субота, 9 листопада
15:00 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ОСАСУНА
17:15 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   АЛАВЕС
22:00 ЛЕГАНЕС   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 10 листопада
15:00 БЕТІС   _:_   СЕЛЬТА
17:15 МАЛЬОРКА   _:_   АТЛЕТІКО
19:30 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   АТЛЕТИК
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   ЖИРОНА
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БАРСЕЛОНА
Перенесено
  ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   ВАЛЕНСІЯ

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

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