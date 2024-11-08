Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" зіграє з "Реалом Сосьєдад".

8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Лас-Пальмасом".

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну".

В неділю мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Мальоркою", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" спробує здолати "Реал Сосьєдад".

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру

Таблиця Ла Ліги після 12-го туру / Фото: flashscore.ua

Читайте також:

Циганков не допоможе збірній України у вирішальних матчах Ліги націй: хто його замінить

Сім голів на двох: "Барселона" розтрощила сербський клуб у Лізі чемпіонів (відео)

"Реал" з Луніним сенсаційно програв "Мілану" в матчі Ліги чемпіонів (відео)