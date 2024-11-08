Ла Ліга: розклад і результати матчів 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" зіграє з "Реалом Сосьєдад".
8-10 листопада відбудуться матчі тринадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Райо Вальєкано" і "Лас-Пальмасом".
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Осасуну".
В неділю мадридський "Атлетіко" на виїзді позмагається з "Мальоркою", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова завітає в гості до "Хетафе", а в центральному поєдинку туру лідер чемпіонату "Барселона" спробує здолати "Реал Сосьєдад".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР
|П'ятниця, 8 листопада
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Субота, 9 листопада
|15:00
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 10 листопада
|15:00
|БЕТІС
|_:_
|СЕЛЬТА
|17:15
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|19:30
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЖИРОНА
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Перенесено
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
Таблиця Ла Ліги після 12-го туру
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