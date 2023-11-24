Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує зберегти лідерство в турнірній таблиці Примери.
24 – 27 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Гранада".
У суботу чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Сельту", а мадридський "Атлетіко" вдома позмагається з "Мальоркою".
У неділю "Реал Сосьєдад" поміряється силами із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Кадіса".
Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на своєму полі зіграє проти "Атетика" Більбао.
- Після 13-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (34 очки). На другій позиції – "Реал" Мадрид (32). На третьому місці – "Барселона" (30). Четвертим йде "Атлетіко" (28 + гра в запасі).
- Матчі 15-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 грудня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
|П'ятниця, 24 листопада
|22:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ГРАНАДА
|Субота, 25 листопада
|15:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|17:15
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|СЕЛЬТА
|19:30
|ХЕТАФЕ
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Неділя, 26 листопада
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ОСАСУНА
|17:15
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|19:30
|КАДІС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|БЕТІС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|Понеділок, 27 листопада
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|АТЛЕТИК
Таблиця Ла Ліги після 13-го туру
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