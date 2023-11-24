Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує зберегти лідерство в турнірній таблиці Примери.

24 – 27 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Гранада".

У суботу чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Сельту", а мадридський "Атлетіко" вдома позмагається з "Мальоркою".

У неділю "Реал Сосьєдад" поміряється силами із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Кадіса".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на своєму полі зіграє проти "Атетика" Більбао.

Після 13-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (34 очки). На другій позиції – "Реал" Мадрид (32). На третьому місці – "Барселона" (30). Четвертим йде "Атлетіко" (28 + гра в запасі).

Матчі 15-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 грудня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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