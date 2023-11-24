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Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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93
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Жирона" / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" Циганкова та Довбика спробує зберегти лідерство в турнірній таблиці Примери.

24 – 27 листопада відбудуться матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Алавес" – "Гранада".

У суботу чинний чемпіон "Барселона" на виїзді зустрінеться з "Райо Вальєкано", "Валенсія" українського форварда Романа Яремчука прийме "Сельту", а мадридський "Атлетіко" вдома позмагається з "Мальоркою".

У неділю "Реал Сосьєдад" поміряється силами із "Севільєю", а мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна завітає в гості до "Кадіса".

Завершиться тур у понеділок. Цього дня "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика на своєму полі зіграє проти "Атетика" Більбао.

  • Після 13-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Жирона" (34 очки). На другій позиції – "Реал" Мадрид (32). На третьому місці – "Барселона" (30). Четвертим йде "Атлетіко" (28 + гра в запасі).
  • Матчі 15-го туру Ла Ліги відбудуться 1 – 4 грудня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 24 листопада
22:00 АЛАВЕС   _:_   ГРАНАДА
Субота, 25 листопада
15:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   БАРСЕЛОНА
17:15 ВАЛЕНСІЯ   _:_   СЕЛЬТА
19:30 ХЕТАФЕ   _:_   АЛЬМЕРІЯ
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   МАЛЬОРКА
Неділя, 26 листопада
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ОСАСУНА
17:15 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   СЕВІЛЬЯ
19:30 КАДІС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 БЕТІС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
Понеділок, 27 листопада
22:00 ЖИРОНА   _:_   АТЛЕТИК

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
93
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