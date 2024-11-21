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Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" / Фото: Associated Press

Наразі лідером чемпіонату є "Барселона".

22-24 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" і "Вальядолідом".

У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Алавес", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Еспаньйолом", а поточний лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Сельти".

Завершиться тур чотирма матчами у неділю, зокрема мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді позмагається з "Леганесом".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР
П'ятниця, 22 листопада
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
Субота, 23 листопада
15:00 ВАЛЕНСІЯ   _:_   БЕТІС
17:15 АТЛЕТІКО   _:_   АЛАВЕС
19:30 ЖИРОНА   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ
19:30 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   МАЛЬОРКА
22:00 СЕЛЬТА   _:_   БАРСЕЛОНА
Неділя, 24 листопада
15:00 ОСАСУНА   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
17:15 СЕВІЛЬЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 ЛЕГАНЕС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
22:00 АТЛЕТИК   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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