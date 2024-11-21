Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Наразі лідером чемпіонату є "Барселона".
22-24 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" і "Вальядолідом".
У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Алавес", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Еспаньйолом", а поточний лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Сельти".
Завершиться тур чотирма матчами у неділю, зокрема мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді позмагається з "Леганесом".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
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|П'ятниця, 22 листопада
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|Субота, 23 листопада
|15:00
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|БЕТІС
|17:15
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АЛАВЕС
|19:30
|ЖИРОНА
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
|19:30
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|МАЛЬОРКА
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|Неділя, 24 листопада
|15:00
|ОСАСУНА
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|17:15
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|22:00
|АТЛЕТИК
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
Таблиця Ла Ліги після 13-го туру
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