Ла Ліга: розклад і результати матчів 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

22-24 листопада відбудуться матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" і "Вальядолідом".

У суботу мадридський "Атлетіко" прийме "Алавес", "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова вдома зустрінеться з "Еспаньйолом", а поточний лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Сельти".

Завершиться тур чотирма матчами у неділю, зокрема мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді позмагається з "Леганесом".

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру

Таблиця Ла Ліги після 13-го туру / Фото: flashscore.ua

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