Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Валенсії" Яремчука, а в центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".
1 – 4 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".
У суботу "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на власному полі зустрінеться з "Валенсією" ще одного українця Романа Яремчука.
Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Гранаду".
На неділю заплановано центральний поєдинок туру – "Барселона" вдома поміряється силами з мадридським "Атлетіко".
Завершиться тур у понеділок дуеллю "Сельти" та "Кадіса".
- Після 14-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (35 очок), який випереджає "Жирону" (35) за додатковими показниками. На третьому місці – "Атлетіко" (31 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (31).
- Матчі 16-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 грудня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 1 грудня
|22:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ХЕТАФЕ
|Субота, 2 грудня
|15:00
|ЖИРОНА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|19:30
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ГРАНАДА
|22:00
|ОСАСУНА
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|Неділя, 3 грудня
|15:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|АЛАВЕС
|17:15
|АЛЬМЕРІЯ
|_:_
|БЕТІС
|19:30
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Понеділок, 4 грудня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|КАДІС
Таблиця Ла Ліги після 14-го туру
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