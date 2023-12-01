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Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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2 хв
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" – "Атлетіко" / Фото: Associated Press

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Валенсії" Яремчука, а в центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".

1 – 4 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".

У суботу "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на власному полі зустрінеться з "Валенсією" ще одного українця Романа Яремчука.

Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Гранаду".

На неділю заплановано центральний поєдинок туру – "Барселона" вдома поміряється силами з мадридським "Атлетіко".

Завершиться тур у понеділок дуеллю "Сельти" та "Кадіса".

  • Після 14-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (35 очок), який випереджає "Жирону" (35) за додатковими показниками. На третьому місці – "Атлетіко" (31 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (31).
  • Матчі 16-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 грудня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 1 грудня
22:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ХЕТАФЕ
Субота, 2 грудня
15:00 ЖИРОНА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
17:15 АТЛЕТИК   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
19:30 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ГРАНАДА
22:00 ОСАСУНА   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
Неділя, 3 грудня
15:00 МАЛЬОРКА   _:_   АЛАВЕС
17:15 АЛЬМЕРІЯ   _:_   БЕТІС
19:30 СЕВІЛЬЯ   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   АТЛЕТІКО
Понеділок, 4 грудня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   КАДІС

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
106
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