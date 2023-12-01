Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" Циганкова та Довбика зіграє проти "Валенсії" Яремчука, а в центральному поєдинку зійдуться "Барселона" та "Атлетіко".

1 – 4 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком "Лас-Пальмас" – "Хетафе".

У суботу "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика на власному полі зустрінеться з "Валенсією" ще одного українця Романа Яремчука.

Цього ж дня мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийматиме "Гранаду".

На неділю заплановано центральний поєдинок туру – "Барселона" вдома поміряється силами з мадридським "Атлетіко".

Завершиться тур у понеділок дуеллю "Сельти" та "Кадіса".

Після 14-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (35 очок), який випереджає "Жирону" (35) за додатковими показниками. На третьому місці – "Атлетіко" (31 + гра в запасі). Четвертою йде "Барселона" (31).

Матчі 16-го туру Ла Ліги відбудуться 8 – 11 грудня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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