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Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Віктор Циганков / Фото: facebook.com/gironafc

"Жирона" українця Віктора Циганкова спробує здобути четверту поспіль перемогу в Примері.

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Валенсією".

У суботу поточний лідер чемпіонату "Барселона" прийме "Лас-Пальмас", а мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Вальядоліда".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зійдеться з "Вільярреалом" і спробує здобути четверту поспіль перемогу в Примері.

Того ж дня чинний чемпіон мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зіграє проти "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" та "Осасуною".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР
П'ятниця, 29 листопада
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 30 листопада
15:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 АЛАВЕС   _:_   ЛЕГАНЕС
19:30 ЕСПАНЬЙОЛ   _:_   СЕЛЬТА
22:00 ВАЛЬЯДОЛІД   _:_   АТЛЕТІКО
Неділя, 1 грудня
15:00 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   ЖИРОНА
17:15 РЕАЛ МАДРИД   _:_   ХЕТАФЕ
19:30 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   АТЛЕТИК
22:00 РЕАЛ СОСЬЄДАД   _:_   БЕТІС
Понеділок, 2 грудня
22:00 СЕВІЛЬЯ   _:_   ОСАСУНА

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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