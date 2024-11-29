Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" українця Віктора Циганкова спробує здобути четверту поспіль перемогу в Примері.
Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Валенсією".
У суботу поточний лідер чемпіонату "Барселона" прийме "Лас-Пальмас", а мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Вальядоліда".
В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зійдеться з "Вільярреалом" і спробує здобути четверту поспіль перемогу в Примері.
Того ж дня чинний чемпіон мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зіграє проти "Хетафе".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" та "Осасуною".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
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|П'ятниця, 29 листопада
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 30 листопада
|15:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛЕГАНЕС
|19:30
|ЕСПАНЬЙОЛ
|_:_
|СЕЛЬТА
|22:00
|ВАЛЬЯДОЛІД
|_:_
|АТЛЕТІКО
|Неділя, 1 грудня
|15:00
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|ЖИРОНА
|17:15
|РЕАЛ МАДРИД
|_:_
|ХЕТАФЕ
|19:30
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|АТЛЕТИК
|22:00
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|_:_
|БЕТІС
|Понеділок, 2 грудня
|22:00
|СЕВІЛЬЯ
|_:_
|ОСАСУНА
Таблиця Ла Ліги після 14-го туру
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