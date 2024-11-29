Ла Ліга: розклад і результати матчів 15-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Від 29 листопада до 2 грудня відбудуться матчі 15-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Мальоркою" і "Валенсією".

У суботу поточний лідер чемпіонату "Барселона" прийме "Лас-Пальмас", а мадридський "Атлетіко" завітає у гості до "Вальядоліда".

В неділю "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова на виїзді зійдеться з "Вільярреалом" і спробує здобути четверту поспіль перемогу в Примері.

Того ж дня чинний чемпіон мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на своєму полі зіграє проти "Хетафе".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Севільєю" та "Осасуною".

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру

Таблиця Ла Ліги після 14-го туру / Фото: flashscore.ua

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