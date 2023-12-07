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Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Барселона" – Жирона" / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку "Барселона" прийматиме "Жирону" Циганкова та Довбика.

8 – 11 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" та "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука, який нещодавно своїм дебютним голом вивів "кажанів" до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Бетісом".

На неділю заплановано центральний матч туру – "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика в гостях зіграє у каталонському дербі проти "Барселони".

Завершиться тур у понеділок дуеллю "Райо Вальєкано" та "Сельти".

  • Після 15-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (38 очок), який випереджає "Жирону" (38) за додатковими показниками. На третьому місці – "Барселона" (34). Четвертим йде "Атлетіко" (31 + гра в запасі).
  • Матчі 17-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 18 грудня.
  • Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 8 грудня
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ВАЛЕНСІЯ
Субота, 9 грудня
15:00 АЛАВЕС   _:_   ЛАС-ПАЛЬМАС
17:15 БЕТІС   _:_   РЕАЛ МАДРИД
19:30 ВІЛЬЯРРЕАЛ   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
22:00 МАЛЬОРКА   _:_   СЕВІЛЬЯ
Неділя, 10 грудня
15:00 АТЛЕТІКО   _:_   АЛЬМЕРІЯ
17:15 ГРАНАДА   _:_   АТЛЕТИК
19:30 КАДІС   _:_   ОСАСУНА
22:00 БАРСЕЛОНА   _:_   ЖИРОНА
Понеділок, 11 грудня
22:00 РАЙО ВАЛЬЄКАНО   _:_   СЕЛЬТА

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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Дата публікації
Перегляди
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