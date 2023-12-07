Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Барселона" прийматиме "Жирону" Циганкова та Довбика.

8 – 11 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" та "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука, який нещодавно своїм дебютним голом вивів "кажанів" до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Бетісом".

На неділю заплановано центральний матч туру – "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика в гостях зіграє у каталонському дербі проти "Барселони".

Завершиться тур у понеділок дуеллю "Райо Вальєкано" та "Сельти".

Після 15-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (38 очок), який випереджає "Жирону" (38) за додатковими показниками. На третьому місці – "Барселона" (34). Четвертим йде "Атлетіко" (31 + гра в запасі).

Матчі 17-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 18 грудня.

Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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