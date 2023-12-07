Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку "Барселона" прийматиме "Жирону" Циганкова та Довбика.
8 – 11 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.
Він відкриється у п'ятницю поєдинком між "Хетафе" та "Валенсією" українського форварда Романа Яремчука, який нещодавно своїм дебютним голом вивів "кажанів" до 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
У суботу мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна на виїзді зустрінеться з "Бетісом".
На неділю заплановано центральний матч туру – "Жирона" Віктора Циганкова та Артема Довбика в гостях зіграє у каталонському дербі проти "Барселони".
Завершиться тур у понеділок дуеллю "Райо Вальєкано" та "Сельти".
- Після 15-го туру таблицю чемпіонату Іспанії очолює "Реал" Мадрид (38 очок), який випереджає "Жирону" (38) за додатковими показниками. На третьому місці – "Барселона" (34). Четвертим йде "Атлетіко" (31 + гра в запасі).
- Матчі 17-го туру Ла Ліги відбудуться 15 – 18 грудня.
- Новачками цього сезону Примери стали "Гранада", "Лас-Пальмас" та "Алавес".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2023/24
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|П'ятниця, 8 грудня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ВАЛЕНСІЯ
|Субота, 9 грудня
|15:00
|АЛАВЕС
|_:_
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|19:30
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|22:00
|МАЛЬОРКА
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Неділя, 10 грудня
|15:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|АЛЬМЕРІЯ
|17:15
|ГРАНАДА
|_:_
|АТЛЕТИК
|19:30
|КАДІС
|_:_
|ОСАСУНА
|22:00
|БАРСЕЛОНА
|_:_
|ЖИРОНА
|Понеділок, 11 грудня
|22:00
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|_:_
|СЕЛЬТА
Таблиця Ла Ліги після 15-го туру
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