Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала".

6-9 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Мальоркою".

У суботу лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Бетіса", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

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В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Еспаньйолом".

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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