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Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

"Жирона" і мадридський "Реал" зустрінуться в центральному поєдинку 16-го туру Ла Ліги / Фото: Associated Press

У центральному поєдинку туру "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала".

6-9 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.

Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Мальоркою".

У суботу лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Бетіса", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.

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В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" позмагається із "Севільєю".

Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Еспаньйолом".

ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР / 5 ТУР / 6 ТУР / 7 ТУР / 8 ТУР / 9 ТУР / 10 ТУР / 11 ТУР / 12 ТУР / 13 ТУР / 14 ТУР / 15 ТУР / 16 ТУР
П'ятниця, 6 грудня
22:00 СЕЛЬТА   _:_   МАЛЬОРКА
Субота, 7 грудня
15:00 ЛАС-ПАЛЬМАС   _:_   ВАЛЬЯДОЛІД
17:15 БЕТІС   _:_   БАРСЕЛОНА
19:30 ВАЛЕНСІЯ   _:_   РАЙО ВАЛЬЄКАНО
22:00 ЖИРОНА   _:_   РЕАЛ МАДРИД
Неділя, 8 грудня
15:00 ЛЕГАНЕС   _:_   РЕАЛ СОСЬЄДАД
17:15 АТЛЕТИК   _:_   ВІЛЬЯРРЕАЛ
19:30 ОСАСУНА   _:_   АЛАВЕС
22:00 АТЛЕТІКО   _:_   СЕВІЛЬЯ
Понеділок, 9 грудня
22:00 ХЕТАФЕ   _:_   ЕСПАНЬЙОЛ

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру

Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / © flashscore.ua
Таблиця Ла Ліги після 15-го туру / Фото: flashscore.ua

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