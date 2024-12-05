Ла Ліга: розклад і результати матчів 16-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, турнірна таблиця

У центральному поєдинку туру "Жирона" зіграє проти мадридського "Реала".
6-9 грудня відбудуться матчі 16-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25.
Він розпочнеться у п'ятницю поєдинком між "Сельтою" і "Мальоркою".
У суботу лідер чемпіонату "Барселона" завітає у гості до "Бетіса", а в центральному поєдинку туру зійдуться "Жирона" українського півзахисника Віктора Циганкова та мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна.
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В неділю "Атлетик" Більбао прийме "Вільярреал", а мадридський "Атлетіко" позмагається із "Севільєю".
Завершиться тур у понеділок матчем між "Хетафе" та "Еспаньйолом".
|ЧЕМПІОНАТ ІСПАНІЇ / ЛА ЛІГА-2024/25
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|П'ятниця, 6 грудня
|22:00
|СЕЛЬТА
|_:_
|МАЛЬОРКА
|Субота, 7 грудня
|15:00
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|_:_
|ВАЛЬЯДОЛІД
|17:15
|БЕТІС
|_:_
|БАРСЕЛОНА
|19:30
|ВАЛЕНСІЯ
|_:_
|РАЙО ВАЛЬЄКАНО
|22:00
|ЖИРОНА
|_:_
|РЕАЛ МАДРИД
|Неділя, 8 грудня
|15:00
|ЛЕГАНЕС
|_:_
|РЕАЛ СОСЬЄДАД
|17:15
|АТЛЕТИК
|_:_
|ВІЛЬЯРРЕАЛ
|19:30
|ОСАСУНА
|_:_
|АЛАВЕС
|22:00
|АТЛЕТІКО
|_:_
|СЕВІЛЬЯ
|Понеділок, 9 грудня
|22:00
|ХЕТАФЕ
|_:_
|ЕСПАНЬЙОЛ
Таблиця Ла Ліги після 15-го туру
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